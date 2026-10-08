Grmoja: Ključna politička bitka vodit će se između dvije stranke, a jedna nema nikakve šanse

"Ja bih postavio pitanje svim gledateljima – primjećuju li kako lijeva oporba šuti o djelovanju SOA-e? To je jako znakovito. A zašto šute? Zato što se pokazalo da ono što je tvrdio predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić nije istina. Ostojić je rekao da je SOA još 2022. imala informacije i da je o tome obavijestila tri institucije – Državni inspektorat, policiju i DORH", rekao je Grmoja i nastavio;