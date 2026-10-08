Predsjednik Mosta
Grmoja: Ključna politička bitka vodit će se između dvije stranke, a jedna nema nikakve šanse
Predsjednik Mosta Nikola Grmoja bio je gost Novog dana kod Nine Kljenak gdje je komentirao djelovanje Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) u slučaju ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Optužio je državni vrh za iznošenje neistina o postupanju Agencije.
"Ja bih postavio pitanje svim gledateljima – primjećuju li kako lijeva oporba šuti o djelovanju SOA-e? To je jako znakovito. A zašto šute? Zato što se pokazalo da ono što je tvrdio predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić nije istina. Ostojić je rekao da je SOA još 2022. imala informacije i da je o tome obavijestila tri institucije – Državni inspektorat, policiju i DORH", rekao je Grmoja i nastavio;
"Ono što je zanimljivo jest da predsjednik Republike prejudicira i govori da je SOA napravila sve prema zakonu i obavijestila te tri institucije. Međutim, sve tri institucije demantirale su da su bile obaviještene. Zatim se u jednom listu pojavljuju izvori iz SOA-e koji potvrđuju da SOA nikoga nije obavijestila", kazao je.
Grmoja smatra da je riječ o velikom skandalu koji zahtijeva odgovore nadležnih.
"Ovo je megaskandal. SOA je ovdje morala djelovati. Ali sada imamo još veći problem – ili su nas ključni državni dužnosnici lagali u oči ili je njih lagala SOA. Ako je tako, onda trebaju izaći i to reći", poručio je.
"Ovdje nešto opasno smrdi"
Na pitanje što se, prema njegovu mišljenju, zapravo dogodilo, Grmoja je odgovorio:
"Ovo meni sugerira da SOA nije nikoga obavijestila. Ali onda se postavlja pitanje zašto najviši dužnosnici u državi govore da je SOA sve napravila po zakonu i obavijestila te institucije."
Smatra da bi predstavnici SOA-e morali odgovoriti na niz pitanja, a posebno ga, kaže, zanima uloga Ranka Ostojića i predsjednika Zorana Milanovića.
"Ja sada imam mnoštvo upitnika iznad glave. Kakva je uloga u ovoj aferi Ostojića i Milanovića? Ili nemaju nikakvu ulogu u ovoj aferi ili su s prstima u pekmezu oko djelovanja SOA-e i zašto ovako brane očito nesavjesno postupanje SOA-e, a pritom još i lažu?" upitao je Grmoja i zaključio da u cijeloj situaciji nešto "opasno smrdi".
"Nije problem samo sa zagađenim zrakom i onečišćenjem okoliša, nego očito nešto smrdi i u vrhu hrvatske politike. To treba istjerati do kraja", naglasio je.
"Plenković je hodajući politički mrtvac"
Govoreći o problemu ilegalno odloženog otpada u Gospiću, Grmoja se oštro obrušio i na premijera Andreja Plenkovića.
"Ja ne znam kako Plenković poslije svojih izjava misli doći u Liku. Poručio bih mu da malo pripazi s tim jer će ih uskoro narod juriti po ulicama hrvatskih gradova s obzirom na to što su napravili od Hrvatske", rekao je.
Na tvrdnju da HDZ i dalje ima stabilan rejting, Grmoja je rekao;
"Oni su u takvoj poziciji da je Andrej Plenković hodajući politički mrtvac. To je svakome jasno. Nemaju nikakve šanse sastaviti bilo kakvu vladu", kaže Grmoja.
Na pitanje hoće li možda Most s HDZ-om sastavljati buduću Vladu, Grmoja kaže;
"Plenković sigurno s nama neće sastavljati Vladu. Ja se sigurno ne bavim politikom da bih bio priljepak HDZ-a i da bih ga spašavao", poručio je Grmoja.
"Ključna politička bitka vodit će se između Mosta i Možemo"
Grmoja je otkrio između kojih će se stranaka, prema njegovu mišljenju, voditi ključna politička borba.
"Ključna bitka u budućnosti u Hrvatskoj vodit će se između dvije stranke, s tim da jedna stranka nema nikakve šanse u toj političkoj borbi, a to je borba između Mosta i Možemo", smatra Grmoja i dodaje;
"Vrijednosti koje promovira Most puno su bliže prosječnom hrvatskom biraču nego ove sulude stvari koje promovira Možemo. Oni mogu nešto napraviti u Zagrebu i to je to", ustvrdio je.
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