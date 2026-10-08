Plenković o SOA-i: "Previše slušamo one koji ne razumiju kako institucije rade"

"Jedino što je bitno da tijela kaznenog progona rade svoj posao. Oni koji su krivi za odlaganje opasnog otpada će za to odgovarati. Pravda u odgovarajućem sudskom postupku će biti, pretpostavljamo, zadovoljena. Drugo, proces sanacije je krenuo", kaže premijer i dodao da je voda u Gospiću ispravna.