svečana sjednica sabora
Plenković o SOA-i: "Previše slušamo one koji ne razumiju kako institucije rade"
Hrvatski sabor je održao svečanu sjednicu povodom obilježavanja Dana Hrvatskog sabora, a predsjednik Vlade Andrej Plenković je prisustovao sjednici.
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Hrvatski sabor je održao svečanu sjednicu u prigodi obilježavanja 8. listopada - Dana Hrvatskoga sabora i 35. obljetnice donošenja Odluke o raskidu državnopravnih veza s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ-a.
Premijer se nakon održavanja svečane sjednice obratio novinarima.
Na početku je zahvalio svim dosadašnjim zastupnicima i Vladama kao i prvom predsjedniku Hrvatske, ali i braniteljima.
Po pitanju opoziva Vlade rekao je da očekuje još samo jednu raspravu i ništa više od toga. Rekao je i kako rasprava taman dolazi na desetu godišnjicu rada Vlade.
"Čut ćemo ove egzaltirane predstavnike oporbe. Mi ćemo im reći što radimo i oni će i dalje biti egzaltirani. Stvar je jednostavna", dodao je.
Za postupanje SOA-e i ima li tu nešto sporno, premijer je rekao:
"Pa ne znam više što je sporno. Oni su dali očitovanje i to je to. Previše slušamo one koji bucaju protiv institucija i ne razumiju kako rade", kaže premijer.
Dodao je i da treba malo smiriti loptu oko te situacije i realno sagledati stvari.
"Jedino što je bitno da tijela kaznenog progona rade svoj posao. Oni koji su krivi za odlaganje opasnog otpada će za to odgovarati. Pravda u odgovarajućem sudskom postupku će biti, pretpostavljamo, zadovoljena. Drugo, proces sanacije je krenuo", kaže premijer i dodao da je voda u Gospiću ispravna.
"Kome je razumnom, inteligentnom i domoljubnom u interesu stvarati sliku da je cijela Lika otrovana. To može biti samo nekome jako zlom ili zlonamjernom", rekao je premijer i dodao da to rade "bukači, demagozi i najgori od najgorih na hrvatskom političkom spektru".
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