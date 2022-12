HDZ-ov načelnik o PVC prozorima: “Bio sam bolestan, bila je kiša, nisam ni znao”

Podijeli :

Na povijesnoj tvrđavi Klis koja se nalazi pod zaštitom UNESCO-a osvanuli su PVC prozori. Gost Dnevnika bio je HDZ-ov načelnik općine Klis koji je za N1 komentirao ovu situaciju.

Na pitanje kako je uopće moguće da je došlo do ovoga, Vetma odgovara: “To je velik problem. Problem je što nismo to dobro iskomunicirali, odnosno što ja zapravo do sinoć nisam znao da su uopće ti prozori postavljeni. Jutros kad sam saznao, odmah sam dao nalog da se oni uklone. Oni nisu primjereni mjestu i ružni su.”

Prozori na tvrđavi pod zaštitom UNESCO-a nisu novost. “Tvrđava Klis se obnavlja već godinama i ima mnogo prozora i dosta zatvorenih prostorija. Mnogi prozori su postavljeni koji prije nisu bili tu jer u vrijeme Turaka nije bilo takve tehnologije.” Ističe da je danas dosta prostora u tvrđavi klimatizirano te da tvrđava ima i biojame.

Ipak, svjestan je da je ovo velik problem jer su “ovi prozori baš na jednom istaknutom mjestu i nije primjereno”, kaže Vetma. Zatim je iskoristio priliku i da se ispriča: “Svima onima kojima se to učinilo lošim i koji su s razlogom ljutiti, ovim putem se ispričavam.” Napominje da su prozori uklonjeni i da će alternativno rješenje biti osmišljeno u dogovoru s konzervatorima.

Komentirajući tko je kriv za ovakvu situaciju, Vetma kaže: “Ja na sebe preuzimam svu odgovornost. Ja sam trebao zapravo uspostaviti sustav koji će mi dojaviti takve stvari čim se one dogode. Doduše, bio sam bolestan, bila je kiša. Nisam ni znao da su oni postavljeni dok nisam saznao jučer sa društvenih mreža. Te stvari se događaju u poslu koji mi radimo.”

“Ovakve greške nisu nam na čast i treba ih u budućnosti ispraviti, a ja ću to učiniti na pravi način. Ponavljam, te greške se događaju i ja ih ne uzimam za zlo. Svojim radom ću nastojati u budućnosti napraviti puno toga dobroga i na neki način ispraviti ovo.”

Po riječima konzervatora, novi su prozori u izradi i trebali bi biti postavljeni nakon Nove godine.

