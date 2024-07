HEP se očitovao o radovima zbog kojih ljudi sedam sati nisu imali struje na +35

Podijeli :

Iz Hrvatske elektroprivrede (HEP) poručuju da im je žao što su žitelji Podvinja kod Slavonskog Broda u četvrtak bili bez struje sedam i pol sati te objašnjavaju zašto su radovi bili neodgodivi.

Žitelji Podvinja, prigradskog naselja Slavonskog Broda, u četvrtak su, usred toplinskog vala, čak sedam i pol sati bili bez električne energije i mogućnosti da uključe klima uređaje i ventilatore dok je temperatura zraka dosezala 35 stupnjeva.

Budući da su radovi na elektroenergetskoj mreži, zbog čega nisu imali struje, bili najavljeni kao redovno održavanje, našoj redakciji obratio se jedan mještanin Podvinja zapitavši se u ime više njih je li to redovno održavanje zaista bilo neodgodivo te jesu li u HEP-u mislili na ljude koji su imaju zdravstvene probleme i iz rizičnih su skupina, a nisu na visokim temepraturama satima mogli uključiti klima-uređaje. Isprva je bilo najavljeno da će radovi trajati od 8 do 14, ali su se protegnuli sve do 15.30 sati.

“Radovi su bili hitni i neodgodivi”

Iz HEP-a su, nakon objave teksta, odgovorili na naš upit kazavši da im je iskreno žao te da u potpunosti razumiju probleme s kojima su bili suočeni mještani Podvinja privremeno ostavši bez opskrbe električnom energijom uslijed izvođenja planiranih radova.

“Nažalost, ovi su radovi hitni i neodgodivi, a njihova je što žurnija provedba upravo u interesu građana. Naime, na temelju redovitih preventivnih pregleda zračnih vodova i energetskih postrojenja, djelatnici terenskih jedinica HEP ODS-a Elektre Slavonski Brod utvrdili su potencijalno kritično mjesto mogućeg nastanka kvara te se pristupilo hitnom postupku njegovog otklanjanja. Budući da se radi o zračnom vodu VP 10 kV Gornji Slatinik s kojeg se osigurava opskrba električnom energijom za ukupno 1431 korisnika mreže (kućanstvo i poduzetništvo), za potrebe radova bilo je potrebno isključiti dio energetskog postrojenja TS 10/0,4 kV SB409 i SB408 s kojih se napaja ukupno 237 korisnika mreže”, stoji u priopćenju HEP-a.

“Korisnici su bili obaviješteni”

U četvrtak se, kažu, pristupilo radovima otklanjanja oštećenja kako ne bi došlo do trajnog kvara koji bi za posljedicu imao prekid opskrbe električnom energijom za svih 1.431 korisnika mreže. Tvrde da su korisnici mreže bili pravovremeno obaviješteni o tim radovima i planiranim prekidima napajanja “48 sati unaprijed putem medija, odnosno radijskih postaja na području Brodsko-posavske županije i mrežnih stranica HEP ODS-a te elektroničkim putem za sve korisnike mreže koji su u tu svrhu operatoru sustava dostavili svoje podatke”.

Također kažu da HEP ODS – Elektra Slavonski Brod “vodi računa o vremenskim uvjetima za izvođenje radova, kako u svrhu očuvanja zdravlja i sigurnosti vlastitih djelatnika, tako i na potrebe svojih korisnika”.

“To znači da se u iznimno nepovoljnim vremenskim uvjetima odgađaju svi radovi osim onih neodgodivih, koji se moraju hitno provesti radi sigurnosti opskrbe. Upravo nam je sigurna opskrba građana i gospodarstva na prvom mjestu”, poručili su.

