Vrućine se nastavljaju, izdana najviša upozorenja za cijelu zemlju

Podijeli :

Ivo Cagalj/PIXSELL

Sutra će prevladavati sunčano i vrlo vruće vrijeme. Poslijepodne je u unutrašnjosti, uz jači razvoj oblaka, samo rijetko moguć poneki pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 18 do 23, na Jadranu od 23 do 28, najviša dnevna između 33 i 38 °C, navodi u vremenskoj prognozi DHMZ.

Za petak je zbog toplinskog vala crveno upozorenje, koje vrijeme opisuje kao izuzetno opasno, izdano za područje cijele zemlje. “Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, djecu i starije. Postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih tijela. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama”, upozorava DHMZ.

Vrućine će se nastaviti i u narednim danima. Neobično dug toplinski val trajat će do sredine idućeg tjedna, možda i dulje, navodi HRT.

Na kopnu u subotu, uz prolazno umjeren jugozapadnjak, postoji mogućnost za lokalno izraženije pljuskove na sjeveru, no i dalje će prevladavati sunčano i vruće te uglavnom suho vrijeme, piše HRT te dodaje kako će malo manje vruće biti u nedjelju i ponedjeljak poslijepodne. Vrućina se nastavlja i na Jadranu. Noći će biti tople, a dani vrlo vrući i nerijetko sparni. Na sjevernom dijelu, osobito u Istri u subotu, mogući su pljuskovi.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

FOTO / Susjed s četvrtog kata protivio se obnovi fasade. Pogledajte kako su mu se ostali osvetili Zapišite si ovaj recept: Samo jedan sastojak će vašu kupus salatu učiniti ukusnijom nego ikad