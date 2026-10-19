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traži hitnu reakciju policije

HND: Država mora zaštititi novinare od prijetnji i poziva na linč

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N1 Info
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19. lis. 2026. 18:29
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Shutterstock / Ilustracija

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) zatražilo je od policije i tužiteljstva hitnu reakciju zbog kampanje zastrašivanja novinara na društvenim mrežama.

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Upozoravaju da su objavljeni popisi novinara označenih kao "dežurni neprijatelji", uz optužbe da rade za srbijansku obavještajnu službu te komentare u kojima se poziva na njihovu likvidaciju, pa čak i vješanje.

"Takve prijetnje ne smiju se relativizirati ni ignorirati", poručili su iz HND-a, zahtijevajući da nadležne institucije bez odgode poduzmu sve potrebne mjere kako bi zaštitile ugrožene novinare i utvrdile odgovornost osoba koje prijete i potiču na nasilje.

Prema navodima HND-a, hajka na novinare uslijedila je nakon objave navijačke skupine Torcide, a nastavila se huškačkim objavama na društvenim mrežama.

"Objavljivanjem popisa novinarki i novinara te njihova javnog označavanja kao neprijatelja i širenjem neutemeljenih optužbi stvara se atmosfera u kojoj se prijetnje i pozivi na nasilje nastoje prikazati kao prihvatljiva reakcija na novinarski rad", upozoravaju.

HND prozvao i Plenkovića

Iz HND-a ističu da ovakva kampanja zastrašivanja nije iznenađenje jer pritisci i napadi na novinarsku profesiju traju godinama. Pritom dio odgovornosti pripisuju i političkom vrhu, za koji tvrde da ne reagira primjereno i pravodobno te svojim javnim istupima dodatno pridonosi stvaranju neprijateljskog ozračja prema novinarima.

Posebno su prozvali premijera Andreja Plenkovića.

"Predsjednik Vlade Andrej Plenković i sam opetovano proziva novinarke i novinare te ih prikazuje kao neprijatelje ili aktere koji navodno šire histeriju u društvu. Posljednji takav napad dogodio se nedavno u Hrvatskom saboru, gdje se premijer obrušio na novinare", navode iz HND-a.

Smatraju da javno diskreditiranje novinara od strane najviših političkih dužnosnika pridonosi normalizaciji napada na njih i daje dodatni prostor onima koji prijete i pozivaju na nasilje.

Napade koji dolaze iz navijačkih krugova nakon utakmice Hajduka i Ajaxa, kao i događaje koji su joj prethodili, HND ne smatra izdvojenim incidentom, nego dijelom šireg obrasca javnog označavanja novinara kao neprijatelja.

"Novinari svoje tekstove potpisuju imenom i prezimenom"

U priopćenju su se osvrnuli i na uvrede upućene novinarima, koje se na društvenim mrežama naziva "crvima".

"Novinare koje se naziva 'crvima' nećete pronaći skrivene u masi ni s 'fantomkama' na glavi. Oni svoje tekstove, priloge i istraživanja potpisuju vlastitim imenom i prezimenom te javno stoje iza svojeg rada", poručuju.

Naglašavaju da je posao novinara informirati javnost i propitivati one koji imaju moć, dok pokušaji njihova zastrašivanja predstavljaju izravan napad na slobodu medija i pravo građana na informiranje.

"Ako se nešto dogodi našim kolegama, odgovornima ćemo smatrati i institucije"

HND podsjeća da je država dužna štititi sve građane, uključujući novinare koji zbog svojeg rada postaju mete prijetnji i nasilja.

"Ta obaveza ne smije ovisiti o političkim interesima ni o tome slažu li se nositelji vlasti s onim što novinari objavljuju", ističu.

Na kraju su uputili i oštro upozorenje nadležnim institucijama.

"Ako se nešto dogodi našim kolegicama i kolegama, odgovornima ćemo smatrati i državne institucije koje su bile dužne zaštititi ih, a to nisu učinile. Zaštita novinara nije stvar političke volje, nego obaveza države i temeljni preduvjet slobodnog društva", zaključuju iz HND-a.

Teme
hnd prijetnje novinarima

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