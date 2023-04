Hoće li se desnica uspjeti okupiti i suprotstaviti HDZ-u na izborima?

Podijeli :

Euro, Schengen i dobar kreditni rejting samo su neki od aduta s kojima premijer redovito "šamara" političke protivnike. I danas je na twitteru objavio procjenu Fitcha. Stabilan je i stranački rejting i čini se da oporba zasad nema odgovor. Ljevica se tek treba dogovoriti, ako će se dogovoriti, a na desnici se i međusobno obračunavaju. I kao na gotovo svakim izborima u pripremi je i treći put.

Nakon uspješne suradnje u Zagrebu, Možemo i SDP zajedno izlaze i na mini lokalne izbore u Karlovcu. Je li to samo uvertira za one parlamentarne?

“I SDP i Možemo će svaki za sebe prvo odlučiti koji su to formati kako želimo izlaziti na izbore i onda ćemo i zajedno razgovarati. Želim naglasiti da što se tiče postizbornog koaliranja je da vidimo partnere u SDP-u i drugim strankama koje se nalaze od centra na lijevo i da su to stranke s kojima smo spremni formirati vladu”, rekla je Sandra Benčić.

U SDP-u otvorno priznaju da se razgovori s Možemo već vode, ali i otvoreno zazivaju predizbornu koaliciju.

“Mi smo do sada uvijek pobijeđivali u koalicijama. Tako da ako me pitate je li mi je želja da izađemo u koaliciji s Možemo. Da li mi je želja da izađemo u koaliciji s Možemo, ono što je puno važnije da je želja glasača SDP-a i glasača Možemo je da zajedno izađemo na izbore i da zajedno pobjedimo”, rekao je Arsen Bauk.

A isto tako vrlo otvoreno premijer ostavlja otvorena vrata bivšim SDP-ovcima, danas Socijaldemokratima. Nikad se ne zna kad će nedostajati koja ruka.

“Ja ovo doživljavam kao jedno otvaranje za moguću postizbornu koaliciju kad vi dobijete više nego ovi koji su vas potjerali iz SDP-a. To bi bilo dobro jer mi se čini da pokazujete za razliku od njih uključivost, a ne isključivost. A smijete se, ali tako ispada. Meni je to drago”, kazao je premijer Andrej Plenković.

Socijaldemokratima ta ideja nije baš sasvim odbojna, ali to neće tako lako priznati.

“Pa gledajte što se babi milo, to se babi snilo. Mi smo ozbiljna stranka i mi ćemo sigurno na sljedeće izbore ići okupiti koalicijske partnere i ići na pobjedu. / I to je onaj prioritet kojim ćemo se mi baviti, a ne spletkarenjem tko nešto nudi i tko će nuditi kakvu fotelju. Da smo htjeli fotelje uzeli bi ih prije godinu dana”, rekao je Nikša Vukas iz Socijaldemokrata.

Oporba tvrdi da HDZ nema koalicijski potencijal i da mora skupljati sve manje partnere oko sebe.

“Ja mislim da će to u konačnici odlučivati stranačka tijela, ali kada pogledate recentne ankete, one jasno pokazuju da je HDZ i rejting HDZ-a zapravo jači od toga kada zbrojite sljedeća tri politička konkurenta. To dovoljno govori o našoj snazi”, rekao je Damir Habijan.

A hoće li se desnica uspjeti okupiti i suprotstaviti HDZ-u? Poželjna udavača je Most. S njima bi i Domovinski pokret i Hrvatski suverenisti. Razgovore vode i s jednima i s drugima.

“Što znači okupljanje? Okupio je Miroslav Škoro i ostvario 16 mandata pa što je sada od toga ostalo. Šest zastupnika u Klubu Domovinskog pokreta i jedan dio njih podržava Plenkovićevu vladu. Dakle, nije zadatak okupljanje ljudi s koca i konopca”, rekao je Nikola Grmoja.

I politički centar se priprema za izbore. Plenkovićev koalicijski partner ne vjeruje da HDZ ima ozbiljan koalicijski potencijal.

“Mislim da je puno mudrije da stranke poput IDS-a, HNS-a, HSLS-a, Fokusa, dakle centrističke opcije da se ujedine jer nije nevažno kako će buduća vladajuća većina izgledati i kako će i na koji način funkcionirati buduća hrvatska vlada”, rekao je Dario Hrebak iz HSLS-a.

Polako iz medija izviruju i novi treći putevi. Pravi se ražanj, a zec je još u šumi. Izbori se bliže, pa osim savezništva, nitko i dalje ne zna kako će izgledati nove izborne jedinice.

