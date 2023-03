Podijeli :

Liječnik i bivši ministar rada i socijalne skrbi Mirando Mrsić gostovao je u N1 Studiju uživo u kojem je komentirao stanje u hrvatskom zdravstvu i nadolazeće parlamentarne izbore.

“Zdravstveni sustav je u kaosu, svaki dan se ostvaruju nove afere. Ministar Vili Beroš skače s jedne afere na drugu, pokušavajući to gurnuti pod tepih. Hitna medicinska pomoć je već dugo u problemima. U trenutku kad se osnovao Zavod za hitnu medicinu, počela je dezintegracija hitne medicinske pomoći. Bila je efikasna, brza i jednostavna, a sad imamo problema u organizaciji”, rekao je liječnik i bivši ministar Mirando Mrsić.

Navodi kako liječnici rade u nemogućim uvjetima jer je Andrija Hebrang 1995. odlučio uništiti Štamparov model gdje se dosta problema riješavalo kućnim posjetima čega više nema i to se sad prebacilo na hitnu službu.

Hrvatsko zdravstvo: Velika ulaganja, a najlošiji zdravstveni ishodi u Europi Beroš: Liste čekanja rješavaju se iz dana u dan. Komentirao i prosvjednike

“Na trijažu se čeka po nekoliko sati. Žena mog prijatelja je prosijedila skoro 24 sata na klupi gdje su joj pokušavali sniziti tlak. Hitna služba je u ovom trenutku prblematična. Ne vidim neke dobre stvari u zdravstvu, stalno se vrtimo oko plaća i da nam nedostaje radnika, a trebamo se vratiti tome da pacijent bude u središtu”, rekao je pa je dodao: “Rješenja postoje. Što se tiče onkoloških pacijenata, postojao je program 72 sata, a ministar Beroš je to svojim neznanjem ukinuo”.

Komentirao je i parlamentarne izbore.

“Bitno je da se na izborima sve one progresivne stranke koje misle da HDZ ne vlada dobro ujedinjeno stvore front protiv HDZ-a. Hitnu medicinsku pomoć treba vratiti i ukinuti zavode za hitnu medicinu. Krenimo s onime što je na Zapadu – da u kolima hitne pomoći ne mora biti liječnik nego osoba koja je osposobljena da primi pacijenta u kola i živog ga dovede do bolnice. U zdravstu je bilo skoro više sanacija nego što postoji država. Treba revitalizirati domove zdravlja. Ako u obnovu idu Merkur, Vinogradska i Rebro, gdje će se pacijenti u Zagrebu liječiti? Pacijent koji dođe na hitnu, mora se obraditi u roku sat vremena”, kazao je.

Bivši ministar kaže kako u ovom trenutku na zdravstvo trošimo najviše novca u povijesti Hrvatske.

“Svi smo nezadovoljni, a trošimo ogromna sredstva. Ako idemo putem rasterećenja, pitanje je hoće li ta Vlada uspjeti. To ne bi odgovaralo ni Andreju Plenkoviću ni Berošu. Hitna medicinska pomoć prije je imala svoj stacionar. Ima puno rješenja koja se mogu implementirati. S hitne službe bi trebalo maknuti ljude koji su višak. Ovakav krah zdravstvenog sustava ide na ruku privatnicima. U ovom trenutku oni jako dobro zarađuju. Imamo boom privatnih ordinacija i klinika. HZZO treba konačno postati osiguravatelj, a ne netko tko menadžerira sustav”, rekao je pa je dodao: “Meni je drag finski model koji je vrlo jednostavan. Imaju tri ili 4 bolnice koje rade velike operacije, a zatim pacijenti idu u regionalne bolnice na daljnji oporavak”.

Košić: Mediji propagiraju pornografiju, a mi u Crkvi smo kao neki pedofili

Komentirao je i moguće stranačke koalicije na sljedećim parlametarnim izborima.

“Jako me plaši koalicija HDZ-a i desnih stranaka. Posebice ucjenjivačkih stranaka kao što je Most. A lijeve stranke bi morale zatomiti vlastiti animozitet. Sad se licitira tko će biti lider, ali ako ne osvojite vlast, džabe vam to. Mi na lijevom spektru moramo pokazati da želimo promijeniti državu. Najgore kod HDZ-a je to što su predugo na vlasti pa misle da je država njihova. Što se pak tiče prosvjeda u Francuskoj, očito je da je Macron podcijenio građane. Mi Hrvati nismo nikad tako demokratski raspoloženi poput Francuza ili Nijemaca. Ako Francuzi ovo ne naprave, za desetak godina neće imati za mirovine. To je posljedica starenja Europe”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.