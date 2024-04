Hrebak: “Frankenstein” koalicija ne bi trajala duže od jogurta

Podijeli :

Luka stanzl/PIXSELL

Dario Hrebak u N1 Studiju uživo komentirao je s Ninom Kljenak postizborne kombinacije, kao i poruke koje stižu iz oporbenih stranaka.

Govoreći o savezu s Domovinskim pokretom, Dario Hrebak je rekao: “Za Hrvatsku bi bnajbolje bilo kad bi se većina sastojala od liberala, manjina i demokršćana kao stožerne stranke, ali moramo poštovati volju birača. Volja birača je jasna, žele da se drugačije vrsta vodi. Mi kao vladajuća većina smo pobjednici izbora. Po svim izjavam nama jedina mogućnost za formiranje većine je s Domovinskim pokretom, nas koji smo u koaliciji s HDZ-om i manjinama. DP postavlja uvjete što je razumljivo, ali sad ćemo vidjeto kako će se to formirati. Oporba je izgubila. Većina će sigurno neće uspostaviti brzinska sklepana, nego će se morati dugo na nju čekati.”

Komadina o sastanku na Ustavnom sudu: “Ne dao bog da im pada napamet poništavati izbore” Tko će s kim i kako formirati Vladu? Tomašević: Druge stranke petljaju, mi ne! Klauški: Od Milanovića se može očekivati neočekivano, možda ima lukavi plan

Oko razilaženja u stavovima s DP-om objasnio je: “Imamo dosta političkih dilem i razilaženja, ali smo dobili izbore i naš je stav bio jasan da budućnost Hrvatske treba gledati kroz većinu liberala, manjina i demokršćana. Ja bih htio u jednom smjeru, ali birači su drugačije odlučili. HSLS nikad nije bio isključiv, ali svaka većina se mora temeljiti na kompromisu. I mi imamo određene uvjete, ali vidjet ćemo.”

Sumnja da će se oformiti lijeva većina, a ima prijedlog i za HDZ-ovu većinu s Domovinskim pokretom: “Oprezan sam kako će se vladajuća većina oformiti, neće biti lako. Mi smo pobjednici, spremni smo na kompromise, ali postoje granice. Ne može niti nitko drugi nama uvjetovati nešto što nam je ispod razine vlastitog integriteta. Svaka koalicija je plod kompromisa. Zasad koliko vidim ima mogućnostu za razgovore, a kako će se složiti vidjet ćemo.

Nevjerojatno mi je da bi se s lijeve strane formirala koalicija, primjerice na različitm svjetonazorima koji su kompletno oprečni. To bi izgledalo kao “Frankenstein” koalicija i ne bi trajala duže od jogurta. Mislim da je to gotovo nemoguće osim ako Milanović ne odluči pokušati razbiti Domovinski pokret. Mi to nećemo napraviti. Treba sjesti s DP-om i vidjeti postoji li mogućnost konsenzusa i kompromisa, a da pritom sve opcije budu zadovoljene.

Razumijem što je DP-u problem, ali ne mora biti da će manjine biti u izvršnoj vlasti, to sam shvatio kao problem. Ne vidim zašto manjine ne bi gradile većinski odnos, mislim da s njima treba surađivati.”

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ustavni sud održava izvanrednu sjednicu oko izbora i angažmana Zorana Milanovića! Legendarni psiholog prije 57 godina otkrio formulu 7-38-55, a to je i danas tajna emocionalno inteligentnih ljudi