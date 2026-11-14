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SOS BALKANROUTE

Teške optužbe na račun hrvatske policije: Navodno pretukli 53 migranta na granici s BiH

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Ana Ramljak , N1 Info
|
14. stu. 2026. 11:07
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N1

Austrijska humanitarna organizacija SOS Balkanroute optužila je hrvatsku policiju da je 11. studenoga na granici s Bosnom i Hercegovinom pretukla i prisilno vratila 53 migranta. Prema navodima organizacije, pet osoba zadobilo je teške ozljede, uključujući prijelome ruku i nogu te ozljede glave.

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U priopćenju objavljenom 13. studenoga organizacija navodi da je u nasilju sudjelovalo petnaestak maskiranih hrvatskih policajaca koji su, prema iskazima migranata, tukli sve pred sobom.

Mobilni tim SOS Balkanroutea, koji surađuje s Crvenim križem, pronašao je 40 osoba u šest skupina na području pograničnih mjesta Tržac, Crnaja i Šturlić. Među njima su bili državljani Bangladeša, Sudana, Pakistana, Indije i Nepala, uključujući tri žene i dvoje maloljetnika.

Pet osoba prevezla je hitna pomoć, dok je organizacija o vlastitom trošku organizirala prijevoz još 12 migranata u prihvatni centar Lipa. Devetero ih je bilo ozlijeđeno.

Iz organizacije navode i da su dvije osobe sljedećeg dana prijavile snažne bolove i iskašljavanje krvi, zbog čega su odvedene na hitni pregled.

"Nasilje je sustavno"

"Ovo nije izoliran slučaj niti propust pojedinih policijskih službenika. Nasilje na vanjskoj granici EU-a sustavno je, traje godinama i postaje sve bezobzirnije", poručio je osnivač SOS Balkanroutea Petar Rosandić.

Organizacija zahtijeva neovisnu istragu ovog i ranijih slučajeva navodnih nasilnih vraćanja migranata te osiguravanje medicinske pomoći ozlijeđenima.

N1 je Ministarstvu unutarnjih poslova uputio upit i zatražio očitovanje o navodima organizacije SOS Balkanroute. Odgovor ćemo objaviti kada ga zaprimimo. Naglašavamo, da optužbe protiv hrvatskih policajaca zasad nisu potvrđene iz trećih izvora.

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Teme
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