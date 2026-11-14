Teške optužbe na račun hrvatske policije: Navodno pretukli 53 migranta na granici s BiH

Mobilni tim SOS Balkanroutea, koji surađuje s Crvenim križem, pronašao je 40 osoba u šest skupina na području pograničnih mjesta Tržac, Crnaja i Šturlić. Među njima su bili državljani Bangladeša, Sudana, Pakistana, Indije i Nepala, uključujući tri žene i dvoje maloljetnika.