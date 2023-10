Hrvatska pri vrhu Europe po smrtnosti od raka. Tatjana je svoj otkrila dok se tuširala

Podijeli :

N1

Pred europskom ministricom zdravlja Vili Beroš danas se pohvalio hrvatskim planom borbe protiv raka. Istaknuo je pritom pilot program ranog otkrivanja raka pluća i pilot program onkoloških uputnica.

No, Hrvatskoj koja je uz Mađarsku na neslavnom vrhu Europe po smrtnosti od raka – za uzlet borbe protiv karcinoma trebat će puno, puno više od ta dva – pilota. Struka upozorava: i prevencija i liječenje moraju se pothitno unaprijediti.

Prvi dio problema: U Hrvatskoj se prečesto karcinomi otkrivaju pukom slučajnošću. Pacijentica Tatjana Marjanca svoj je karcinom otkrila sasvim slučajno.

Beroš najavio važnu promjenu za onokološke pacijente

“Slučajno, dok sam se tuširala napipala sam kvržicu ispod pazuha”, kaže nam Tatjana koja priznaje da nije bila baš disciplinirana kad je riječ o pregledima.

Kad se jednom i otkriju – previše vremena prolazi u pregledima do prvih terapija. “Do prve kemoterapije dva mjeseca, u petom mjesecu sam saznala da bolujem od karcinoma – ali problem je što se dugo čeka očitanje nalaza, dva do tri tjedna. To je najveći problem”, ističe Tatjana.

Beroš najavljuje iskorake

Tri tjedna, puno, previše. Ministar zdravstva Vili Beroš europskoj se kolegici, povjerenici za zdravstvo stoga potrudio predstaviti projekt onkološke uputnice koji je u KBC-u Rijeka smanjio dane do terapije na manje od četiri.

“Uspjeli smo informatičkim sustavom povezivanjem obiteljskih liječnika i trudom djelatnika KBC-a smanjiti dane čekanja na ispod četiri dana. I to bi do kraja godine trebalo zaživjeti na nacionalnoj razini. Sve pripreme su napravljene”, istaknuo je resorni ministar.

Veliko obećanje, nadajmo se da neće biti među onim Beroševim koja se nisu ispunila. Poput onog nakon slučaja Line Budak da će se u bolnicama paliti alarmi kad liječniku stigne nalaz pozitivan na karcinom.

“Radimo na iskoraku i novi sustav e-karton koji je uveden će omogućiti da te informacije idu transparentno prema pacijentima i njihovim liječnicima da tu ne dođe do pogreške”, dodao je Beroš.

Na iskoraku se radi, a prošlo je osam mjeseci. Sustav evidnetno reagira presporo na slabe točke. Slučaj Budak zainteresirao je europsku ministricu zdravlja.

“Spomenuli ste jedan slučaj zbog kojeg imam potrebu reći da je jedan od temelja europskog plana za rak i europske onkološke mreže – digitalizacija sustava zdravstva u području isporuke dokumenata u mnogim europskim državama koje imaju problem. Već imamo prijedlog kojeg raspravljamo u EU parlamentu i Vijeću koji se zove – europski podatkovni prostor”, kazala je europska povjerenica za zdravstvo Stella Kyriakides.

“Moramo smanjiti pojavnost karcinoma kroz životne navike i dostupnost skrbi”

Europska inicijativa ključna je i kod suzbijanja rizičnog ponašanja poput pušenja koje u ogromnim postotcima pridonosi razboljevanju od raka pluća. Hrvatska, nažalost, ima previše oboljelih i nevjerojatno liberalan zakon koji dozvoljava pušenje na brojnim mjestima gdje je u EU-u zabranjeno.

“U Sloveniji imamo već deset godina zakon koji zabranjuje pušenje u svim ugostiteljskim lokalnima, ali i u bolnicama, školama, fakultetima i na zemljištu oko njih”, navodi Tanja Spanic, predsjednica Europa Donna Slovenia.

“Imamo jako puno prepreka i problema, o tome se ne govori dovoljno. Mi imamo, kao što svi znate Strateški okvir borbe protiv raka koji se još nijeimplementiran”, dodaje dr. Vesna Ramljak, predsjednica Europa Donna Hrvatska.

“Beroš priča okrutne bajke”

Ne samo struka, nego i politička oporba kritizira Berošev plan borbe protiv raka.

“Beroš priča okrutne bajke pogotovo za oboljele od karcinoma i njihove obitelji. Pitajte ga koliko je liječnika, radiologa, onkologa otišlo s kbc-a Zagreb koja je najpoželjnija bolnica za rad u RH”, tvrdi Ivana Kekin, liječnica i saborska zastupnica kluba Možemo.

“Nezadovoljni smo i mi i pacijenti, predugo se čeka na pretrage, na preglede – gospođa nam se javlja, napipala je kvržicu, dobila je za par mjeseci termin za ultrazvuk”, kaže Andreja Marić, liječnica i saborska zastupnica SDP-a.

I tako se vraćamo na početak priče. Začarani krug za pacijente se zatvara. Mnogi od njih nemaju vremena za obećanja.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Puhovski o plakatu u Vukovaru: Penava bi trebao promijeniti prezime u Punava, da se još više igra s U Dok svijet gleda na Izrael, u Ukrajini se dogodilo nešto što bi moglo promijeniti tijek rata