financijska pismenost
Hrvatska uvodi novi alat za građane, moći će provjeriti koliko sigurno barataju novcem
Tijekom završnog predstavljanja rezultata projekta "Poboljšanje uporabe digitalnih financijskih usluga kroz povećanje digitalne financijske pismenosti u RH" u ponedjeljak je predstavljen portal financijske pismenosti, koji između ostalog uključuje i alat za vlastitu samoprocjenu digitalne financijske pismenosti.
Na završnom skupu sudjelovali su predstavnici Hrvatske narodne banke (HNB), Ministarstva financija, Hanfe, kao i predstavnici OECD-a i Europske komisije. Portal financijske pismenosti Ministarstva financija predstavljen na ovom skupu, rečeno je Hini, bit će stavljen u funkciju iduće godine, a sadržavat će i alat posredstvom kojeg će građani moći sami procijeniti razinu vlastite digitalne financijske pismenosti.
Državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule naglasio je kako je jačanje financijske pismenosti ovdašnjih građana jedan od najvažnijih zadataka spomenutog ministarstva.
"Financijska pismenost i razvoj financijskog sustava jedna je tema kojoj mi u Ministarstvu financija i u Hanfi prilazimo zaista sveobuhvatno. Temeljem spomenutog rezultata iz 2023. uvidjeli smo da u segmentu digitalne financijske pismenosti ne stojimo baš najbolje, odnosno ispod smo prosjeka OECD-a", rekao je Bule.
Zato je, naveo je i stvoren projekt u kojem će se stvarati konkretni prijedlozi i modaliteti za jačanje digitalne financijske pismenosti, koji će se ugraditi u novi strateški okvir za financijsku pismenost od 2027. do 2032. godine.
Naglasio je da Ministarstvu financija izuzetno dobar čini alat samoprocjene digitalne financijske pismenosti, kojem će korisnici moći pristupiti preko jedinstvenog portala financijske pismenosti. Smatra i da ima pozitivnog pomaka u financijskom opismenjivanju ovdašnjih građana.
Viceguverner Hrvatske narodne banke Bojan Fras kazao je da se projekt organizira u suradnji s EK i OECD-om.
"Od 2015. godine kada je prvi put provedeno istraživanje financijske pismenosti u RH, po OECD modelu koji omogućava komparaciju rezultata u svim državama u kojima istraživanje bude provedeno, mislim da je učinjen značajan i vidljiv napredak. Ukupna financijska pismenost prije 11 godina bila je ocijenjena s 57 posto, danas je ona 62 posto", istaknuo je Fras.
Dodao je da smo 2015. bili na začelju liste referentnih država dok smo sada u gornjoj polovici država po razini financijske pismenosti.
Naglasio je i da je digitalni kontekst postao dominantan u našim osobnim financijama. Lani je, inače, bilo više od 30 tisuća polaznika koji su sudjelovali u raznim financijskim edukacijama HNB-a.
"Projekt daje ne samo strateški okvir već definira ciljeve i nudi praktičnu recepturu u poboljšanju financijske pismenosti. Kao jedan od tih ciljeva spominje se i unaprjeđenje pristupa provjerenim financijskim informacijama. A to zapravo potiče građane da koriste neovisne alate za usporedbu onoga što im se na tržištu na području financijskih usluga nudi", naglasio je viceguverner HNB-a.
Članica Upravnog vijeća Hanfe Martina Verić ocijenila je da digitalizacija postaje sve važnija, te da otvara pristup financijskim tržištima, ali i neke negativne aspekte poput financijskih prevara.
Jedan od nacionalnih ambasadora financijske pismenosti Toni Milun rekao je da se danas sve može napraviti jednim klikom, a što zapravo može biti jedan veliki problem budući da je dovoljan jedan pogrešan klik.
"Istraživanje OECD-a iz 2023. u području digitalne financijske pismenosti dalo je sljedeću ocjenu - OECD prosjek 55 od sto mogućih bodova, dok smo mi iz Hrvatske prošli s 49 bodova. To nisu baš neki dobri rezultati, ali mi možemo puno bolje", kazao je Milun.
Projekt jačanja digitalne financijske pismenosti su 2024. godine pokrenuli Ministarstvo financija, HNB i Hanfa, s ciljem da hrvatski građani digitalne financijske usluge mogu koristiti sigurnije, samostalnije i odgovornije.
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