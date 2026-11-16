Hrvatska uvodi novi alat za građane, moći će provjeriti koliko sigurno barataju novcem

"Od 2015. godine kada je prvi put provedeno istraživanje financijske pismenosti u RH, po OECD modelu koji omogućava komparaciju rezultata u svim državama u kojima istraživanje bude provedeno, mislim da je učinjen značajan i vidljiv napredak. Ukupna financijska pismenost prije 11 godina bila je ocijenjena s 57 posto, danas je ona 62 posto", istaknuo je Fras.