Inventivni turisti: “Gosti kalkuliraju – rezerviraju neki smještaj, ali…”

Naša reporterka Tea Mihanović je razgovarala s predsjednicom Turističke zajednice grada Pule Sanjom Cinkopa Korotaj o uspjehu turizma u Istri ove sezone.

Sanja Cinkopa Korotaj kaže da su u Turističkoj zajednici zadovoljni dosadašnjim brojkama dolazaka i noćenja. Do 14. kolovoza ostvareno je 11 posto više dolazaka i pet posto više noćenja.

“Te brojke također pokazuju da se vraćamo na predpandemijsko doba kad su se gosti manje zadržavali. Imamo više dolazaka od noćenja, odnosno gosti žele posjeititi više destinacija. Ostvarili smo milijun i 400 tisuća noćenja u ovom periodu. 2023. je prva prava godina nakon pandemije kada su se sva tržišta vratila. Možemo biti zadovoljni jer je predsezona bila jaka i brojke najave za dalje su isto dobre”, poručuje Cinkopa Korotaj.

Naglasila je da pri mijenjanju cijena najviše ispaštaju mali iznajmljivači.

“Vidljivo je da najviše stradaju mali iznajmljivači zato što oni nisu naučeni baviti se cijenom. Hotelijeri su naučeni pratiti tržište i s obzirom na to korigirati cijenu – spuštati, dizati. Naglasila bih da u privatnom smještaju imamo 855 kreveta više nego prošle godine, odnosno šest posto više kod malih iznajmljivača”, kaže Cinkopa Korotaj.

S obzirom na to da su povećani privatni smještajni kapaciteti, bilo je za jedan posto manje noćenja ovog kolovoza u odnosu na prošli.

“Ako smještaji imaju normlane cijene, onda su puni od prije i to se neće mijenjati. S druge strane, znamo da portali daju mogućnost gostima otkazivanje maltene par dana prije i tu se vidi puno otkazivanja. Gosti kalkuliraju – rezerviraju neki smještaj i kad nađu nešto prihvatljivije, onda rezerviraju taj drugi smještaj. Po meni nije da se zbog cijena odustalo od Istre, Pule i slično, nego se samo pretočilo iz jednog smještaja u drugi.”

Iako je Nijemaca manje nego prethodnih godina, u Istri i dalje su najbrojniji gosti. Nakon njih najviše je Austrijanaca, Talijani, domaćih gostiju, Slovenaca i Poljaka.

Osim glavne ponude, sunca i mora, Pula ima i sve veću ponudu kulturnih događanja, pogotov koncerata.

“Pokušavamo u pred i postsezoni u promociji Pule kao city breaka kroz naše kulturne spomenike, kulturna događanja i slično. Vidimo da ima i puno koncertata, od petog do devetog mjeseca i to na više lokacija. Do sad smo imali oko 60-ak događanja, koncerata, što festivala, što sličnoga, i ono što je iznenađujuće, je što su svi popunjeni. Arena je praktički svaki koncert rasprodana do kraja”, rekla je Cinkopa Korotaj.

