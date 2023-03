Iskusni pilot o tragediji u Puli: “Danas je puhao jak vjetar…”

Podijeli :

Srecko Niketic/PIXSELL

Iskusni pilot Nijaz Delić letio je 56 godina, no ne sjeća se, kaže ovakve tragedije kakva se danas dogodila u pulskoj Zračnoj luci kada je dvoje stranih državljana živote izgubilo prilikom polijetanja malog privatnog zrakoplova.

“Nemam baš previše saznanja na osnovu kojih bih mogao imati širu sliku o tragičnom događaju, ali znamo već sada da se tragedija dogodila prilikom polijetanja te da je zrakoplov potpuno izgorio. Ovako nešto događa se izuzetno, ali izuzetno rijetko. Ja se osobno ne mogu sjetiti kada sam zadnji put čuo za ovako nešto”, rekao je za istra24 Delić, čija obitelj u Puli već dugi niz godina vodi tvrtku Delić Air.

Navodi kako u pitanju može biti milijun sitnica, no on ipak pretpostavlja da je ili pilot bio nedovoljno iskusan s vjetrom, ili je zaboravio deblokirati neku od brojnih komandi.

“Malim avionima vjetar zna stvarati probleme, no ako je pilot imao više od 300 sati leta, tako nešto mu ipak ne bi trebalo predstavljati poteškoću. Mada danas jest puhao jak vjetar. Možda su zaboravili na gorivo… Teško mi je to sad procijeniti. Evidentno da je zrakoplov pao te se potom zapalio nakon udarca. Inače, to je jako čvrst, kvalitetan i ekonomičan avion, sačinjen od specijalne plastike. Što ih je prevarilo, pokazati može samo vrijeme”, rekao je pulski pilot s višedesetljetnim iskustvom Nijaz Delić.

Marka zrakoplova Pipistrel

Zrakoplov koji se srušio dolazi od slovenskog proizvođača letjelica Pipistrel, koji je svjetsku slavu stekao proizvodnjom ultra lakih zrakoplova i zrakoplova na električni pogon.

Vlasnik i direktor je Ivo Boscarol prvi je u tadašnoj državi dobio privatnu licencu za proizvodnju zrakoplova. Godine 1989. poletjela je prva ultralaka letjelica s kontrolom težine “Ajdovščina” koju su dizajnirali Boscarol i Bojan Sajovič.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

VIDEO | Ovakav zrakoplov srušio se u Puli, proizvodi se u susjedstvu Poznati liječnik otišao u penziju: Puna mi je kapa, ovo ludilo je neizdrživo Odvjetnik o istupu Milanovića: Nije u pravu u većini stvari o kojima je govorio