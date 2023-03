Podijeli :

Ivica Maštruko, sociolog religije i bivši veleposlanik u Rimu, u Novom je danu komentirao javni istup đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića koji je, prema pisanju tjednika Novosti, znao za svećenika pedofila iz vukovarskog nasilja Sotin, ali 14 mjeseci nije poduzeo ništa.

Komentirajući slučaj i obraćanje nadbiskupa Đure Hranića, sociolog religije Ivica Maštruko istaknuo je da je nadbiskup napravio grešku što sam nije izrekao sankcije u okviru svojih mogučnosti, no najveću odgovornost vidi u državi koja četiri godine nakon prijave nije ništa poduzela.

“Treba imati na umu da je on stvarno prijavio prije šest godina DORH-u slučaj svećenika, prijavio je također i Svetoj stolici, pokrenuo je ispitivanje unutar crkve”, rekao je Ivica Maštruko i dodao:

“Optužnica je samo podignuta. Župnik je umro, nije nam poznata krajnja istina”

“DORH je podignuo optužnicu prije četiri godine, ali više se radi o nepostupanju države, nego samog nadbiskupa Hranića. Ako nakon četiri godine nije bilo ispitivanja ni postupanja, a nadbiskup je obavio svoju dužnost u dijelu postupaka, ono što se može zamjeriti nadbiskupu jest činjenica da je ostavio na dužnosti župnika i da je trebao izreći neke disciplinske mjere. To je, mislim, osnovna greška. Drugo je atmosfera u Hrvatskoj kad su u pitanju crkvene institucije, a to je da su državni organi oprezni i suzdržani u postupanju bilo koje vrste u odnosu na crkvu, to je u ovom slučaju evidentno. Država u ovom slučaju nije reagirala kako treba, a nadbiskup je s druge strane pogriješio što sam nije izrekao sankciju, makar ga samo premjestio, kao najblažu kaznu.”

Maštruko kaže da je kasnije kontaktiranje obitelji uobičajeno i kršćanski. Napominje kako se situacija i u Katoličkoj crkvi promijenila nakon dolaska pape Franje.

