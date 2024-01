Malenica: Upitno je radi li se o zakonitom postupanju sudaca

Podijeli :

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica bio je gost N1 Studija uživo kod Igora Bobića s kojim je razgovara o situaciji u pravosuđu i bijelom štrajku sudaca i državnih odvjetnika.

“Prema sustavu e-Spis jučer je oko 22 posto ročišta bilo odgođeno, a prema podacima danas ta brojka je oko 21 posto”, rekao je Ivan Malenica i dodao: “To je jedini relevantan sustav u mjerenju rada sudaca. Udruga je dobila podatke iz ankete članova što nije toliko relevantno.”

Komentirajući izjavu sutkinje da se u e-Spisu ne vodi sve: “Trebala bi znati da bi po zakonu sve radnje suci trebali provoditi kroz e-Spis. Prošli tjedan je Udruga sudaca najavljivala odgode ročišta. e-Spis je najrelevantniji podatak jer postoji obveza sudaca da unose podatke.”

Na pitanje smatra li onda akciju neuspjelom, rekao je da se zahvaljuje sucima koji su održali ročišta i da će sjesti i razgovarati. “Po našim podacima većina je radila. U interesu nam je razgovarati. Prošli smo tjedan ponudili povećanje materijalnih prava, oni su to dvaput odbili, a iznos nije mali – mjesečno povećanje od 115 eura neto. Plaće su u rasponu od 2.200 do 3.000, i njihove prosječne plaće su veće od prosječnih u Hrvatskoj.”

O obećanju promjene indeksacije rekao je: “Kad se pokušava prikazati da je ova vlada neosjetljiva na pravosuđe, to nije istina, puno smo pokazali brigu kroz povećanje materijalnih prava i ponude. U proračunu Ministarstva pravosuđa vidi se povećanje proračuna što pokazuje da se povećavaju ulaganja u pravosuđe. Nismo uspjeli do kraja godine donijeti zakon. U interesu nam je riješiti to pitanje. Ponudili smo materijalna prava. Sad smo fokusirani na plaće službenika i kad to završimo, spremni smo nastaviti raditi na pitanju plaća sudaca. Kroz veljaču bi se trebale donijeti uredbe na sjednici Vlade i nakon toga smo spremni nastaviti razgovore.”

Na pitanje kako gleda na tvrdnje da je ugrožena trodioba vlasti zbog određivanja plaća, Malenica je istaknuo: “Ne vidim zašto se to tvrdi, povećali smo plaće. Zakonom se reguliraju plaće, uvijek zakonodavno tijelo izglašava zakon. Ucjene dolaze samo od strane Udruge hrvatskih sudaca.”

“Neshvatljivo je da su suci bili u stanju kočiti demokratske procese, a dužnost im je raditi u izbornim povjerenstvima. U toj varijanti smo spremni izmijeniti zakon zbog toga”, dodao je i pozvao Udrugu hrvatskih sudaca na strpljenje. “Nakon štrajka sudaca prošle godine imali smo štrajk službenika u pravosuđu i to je objektivna okolnost zbog koje zakon nije mogao biti donesen prije Božića”, istaknuo je.

“Mjere upozorenja ne postoje u hrvatskoj pravnoj terminologiji”

Vlada ne može biti poslodavac sucima, ističe se. Smatrate li se vi poslodavcima i je li ovo sindikalna akcija, pitao je Igor Bobić. “Profesor Gotovac je rekao da se radi o štrajku, mjere upozorenja ne postoje u hrvatskoj pravnoj terminologiji. Upitno je radi li se o zakonitom postupanju sudaca”, rekao je Malenica.

Radovan Dobronić je rekao da se nikad nije sastao s premijerom, da mu ni vi niste odgovorili na poziv da se nađete. “S predsjednikom Vrhovnog suda razgovarao sam u petak, imali smo konstruktivan razgovor u pomirljivom tonu. Složili smo se da treba kvalitetan prijedlog. Ne stoji da ne komuniciramo. Mislim da je premijer u srpnju u jednom od odgovora Dobronića pozvao na suradnju. Koliko znam, Dobronić se nakon toga nije javio predsjedniku Vlade”, odgovorio je ministar.

Na pitanje hoće li sad konkretno nešto učiniti u idućih desetak dana, ministar je otkrio da su razgovarali s Udrugom sudaca. Napomenuo je da oni žele cjelovito rješenje, no on im je odgovorio da za to treba vremena. “Možda ćemo se idućih dana susresti i razgovarati o ubrzanoj dinamici tog prijedloga zakona. Mislim da je to sad jedino moguće – kroz radnu skupinu pronaći rješenje”, rekao je Malenica dodajući da ponuda materijalnih prava i dalje stoji.

Govoreći o plaćama i da jednaki rad bude jednako plaćen, rekao je: “S tom smo premisom krenuli u reformu. Upostavili smo sustav metodologije za koeficijente za pojedina radna mjesta. Imali smo problematičan sustav da smo za jednak rad imali različite koeficijente i različite plaće. Ovime smo išli u konsolidaciju radnih mjesta. Osigurali smo sredstva u proračunu za povećanje plaća. Uredbe će sutra biti dostavljene sindikatima na očitovanje.”

Na pitanje zašto se u to išlo u zadnjoj godini mandata, Malenica je rekao: “Trebalo je vremena da se reforma pripremi. Shvatili smo da je sustav s važećim uredbama neodrživ i to smo predložili još 2020. Odonda se bavimo sustavom plaća, puno je tu posla koji se ne vidi, analize radnih mjesta…”

Istaknuo je da ne vidi razloga za nezadovoljstvo te da dijalog vlade i partnera ne prestaje.

Komentirajući izbor glavnog državnog odvjetnika rekao je: “Sutra je sastanak Povjerenstva. Postavljat će se pitanja kandidatima i Vlada će onda donijeti odluku hoće li i koga predložiti.”

