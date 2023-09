Ivanjek: Zakon je jasan, dužnosnici ne mogu previdjeti što moraju prijaviti

Podijeli :

N1

Davor Ivanjek, bivši zamjenik predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, komentirao je slučaj ministra Gordana Grlića Radmana. On smatra da ministar nije mogao previdjeti što treba unijeti u imovinsku karticu i prijaviti.

Ivanjek kaže kako postoji objašnjenje za sve što dužnosnici trebaju prijaviti i da je u zakonu sve jasno rečeno. “Zakon je više nego jasan što dužnosnik treba prijaviti. Dužnosnik ne može doći u zabludu ili dvojbu treba li prijaviti dohodak od kapitala”, kaže Ivanjek.

Što se tiče motiva ministra da ne unese ovaj primitak u imovinsku karticu, Ivanjek kaže: “Zaboraviti taj iznos ili misliti da se to ne treba prijaviti, to nisu opravdani argumenti. Je li mu bilo nezgodno to prijaviti jer se vidi koliko zarađuje od poslovanja s državom… Nije ništa bilo nezakonito, ali sve se treba preispitivati.”

“U Zakonu o sprečavanju sukoba interesa postoje pojmovi poput korištenja položaja ili korištenja povlašetnih informacija. Ne može se tvrditi da je ministar to i radio, ali ima rezona to preispitivati”, kaže Ivanjek.

“Ovdje nema kazunenih djela, ako ih ima, druga će se tijela time baviti”, kaže Ivanjek i dodaje da se stvara određena percepcija ako poduzeće u vlasništvu dužnosnika posluje 90 posto s državom. “Vrlo je legitiman nalog da se preispituje to poslovanje. U ovom trenutku ne treba govoriti o sukobu interesa. Nedostavljanjem podataka on nije u sukobu interesa, to je druga povreda zakona”, objašnjava.

