Plenković o Grliću Radmanu: “Niti je ukrao, niti je što zatajio. Platit će kaznu”

N1 / Ivan Hrstić

Predsjednik Vlade Andrej Plenković dat će izjavu za medije nakon sjednice Vlade.

Premijer je rekao kako smatra da su mjere usmjerene na građane i gospodarstvo.

“Ovo su mjere koje RH može iznijeti, a istovremeno ostvarivati investicijske i strateške ciljeve”, kaže. Dodaje i kako je sada odlučeno napraviti dodatni pritisak na trgovačke lance u korist građana, ali i zamrznuti cijene nekih proizvoda koje ljudi moraju koristiti, poput šampona, paste za zube… “Mislim da smo probrali proizvode koji se kupuju i često konzumiraju, to je bio kriterij. Nastojali smo se koncentrirati na ono što je primjereno. Najave velikih lanaca da će sami smanjivati cijene pokazuje da idemo u dobrom smjeru. Ove mjere bi trebale utjecati na smanjivanje stope inflacije”, govori premijer.

Plenković kaže i kako je laž jučerašnja tvrdnja predsjednika Zorana Milanovića da prosječna mirovina nije rasla još od njegovog mandata na čelu Vlade. Prema premijerovim riječima, i u medijskom je prostoru “hrpetina neistina”.

“Što bi dobili? Kemijsku”, odgovara premijer na pitanje jesu li trgovci dobili nešto zauzvrat što su pristali na snižavanje cijena. “Za razliku od privatnih aktera na tržištu, mi brinemo o cjelini. Normalno da su pristali. Pogledajte kako druge vlade razgovaraju s gospodarskim subjektima, svi vode taj dijalog, to nije ništa neobično”, govori.

“Vi sami sa sobom pričate, ne mogu ja odgovarati u ime drugih, ja mogu govoriti u ime Vlade”, govori na pitanje bi li cijene onda nastavile rasti da Vlada nije intervenirala.

Govoreći o tome do kada bi ovo snižavanje cijena moglo potrajati, Plenković kaže kako ništa nije vječno. “Ne može lanac biti sretan ako mu potrošač ima manje novaca za trošiti na mjesečnoj razini. Kome to odgovara, nikome.”

Na pitanja o dječjem doplatku, Plenković kaže kako je važna jednokratna potpora koju je Vlada osigurala pa nabraja kako se ua jedno dijete dobije 50 eura, za dvoje 100, za troje 150, za četvero 200, a za petero i više 300 eura. Najavljuje i novi zakon o dječjem doplatku i inkluzivnom dodatku. Kada bude pressica o dječjem doplatku, tad će objašnjavati ministar Piletić, a danas je, prema premijerovim riječima, pressica o paketu pa Piletić ne može odgovarati na pitanja novinara.

Premijer kaže kako je jučer predstavljen i revolucionaran korak u zaštiti žena od nasilja i divljaka. “To nije korak od sedam milja, nego od 77 milja”, kaže Plenković.

Ministar Grlić Radman

Na pitanja o ministru Grliću Radmanu, premijer kaže kako imamo nas koji se bavimo ozbiljnim stvarima i imamo greške ministara o kojima će odlučivati sud.

“U odnosu na ovo što mi radimo bitno za ljude, ta tema je trivijalna. To može potenciati samo netko tko želi loše HDZ-u i HDZ-ovoj Vladi”, govori premijer, optužujući medije za “dvostruke aršine” i kako ni blizu žestoko ne prate greške SDP-a.

“Stvar je jasna, napravio je pogrešku, povrijedio je zakon o sprečavanju sukoba interesa”, kaže govoreći o ministru. “Ono gdje je pogriješio je je da je trebao svake godine ažurirati svoju karticu i prijaviti dobit od te kompanije. Siguran sam da on nikada ni na koji način nije utjecao na bilo koje tijelo državne uprave koje ima neku vrstu veze s tom tvrtom i da nije utjecao ni na što što je ta tvrtka eventualno dobila od države. To znam jer se zadnjih sedam godina stalno bavimo temama vezanim za sprječavanje sukoba interesa. Napravio je veliki propust jer nije te novce evidentirao u kartici i za to će platiit kaznu. Međutim, on te novce nije ukrao, nema tu nikakvog prtljanja, on će za to platiti kaznu”, govori Plenković na pitanja o Grliću Radmanu i njegovom neprijavljivanju dobiti iz poslovanja tvrtke Agroproteinka.

“Nemojte mi generalizirati temu. Niti je ukrao, niti je što zatajio. Je, nije evidentirao. Sad je to tu, svjestan je, prijavit će. Svi živi su znali da je on suvlasnik te kompanije. Ja nemam ni vremena ni ljudi da se bavim time ažuriraju li ljudi svoje imovinske kartice. Ja za to u kriznim vremenima nemam vremena. Prije 10 godina su bila 4 zaposlena na jednog nezaposlenog, danas je 16 zaposlenih na jednog nezaposlenog. Ovo je greška, on će kaznu platiti, ali nije to nešto što meni treba biti predmet koji će mi zasjeniti ovo što je bitno”, kaže premijer i ponovno proziva medije da se ne bave jednakim intenzitetom ovakvim temama kad je u pitanju netko iz HDZ-a, nego nekim drugim.

Na pitanja o izjavama Kolinde Grabar-Kitarović da je izgubila izbore zbog ruskog hibridnog utjecaja. “Nemojte mi te ultimativne istine u Hrvatskoj. Pitat ćemo SOA-u. Pitajte nju kad dođe”, govori premijer. “Što hoćete od mene, da vam ja kažem da postoji hibridno djelovanje?”

“Ne dam nikome da mi od bitnih stvari svodi stvari na pozitivna odstupanja u trgovini plinom”, kaže Plenković na pitanja o aferi u HEP-u.

Dodaje da HEP neće biti privatiziran i da će “ostati alat države da svima bude bolje, kao što je i bio”.

Na daljnja pitanja premijer je odgovorio s: “Nevjerojatno, nevjerojatno…” i napustio pressicu.

