split ne odustaje od koncerta
Ivošević žestoko prozvao Šutu zbog Dine Merlina: "Odlučio se ponašati kao pijani milijarder"
Bivši zamjenik splitskog gradonačelnika Bojan Ivošević oštro je kritizirao aktualnog gradonačelnika Tomislava Šutu zbog organizacije koncerta Dine Merlina na splitskom Adventu.
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"Niti nakon brojnih kritika građana i peticije koja u ovom trenutku broji više od 14.500 potpisa Tomislav Šuta ne odustaje od spaljivanja javnog novca, već je danas objavio da spalionica novca nastavlja s radom", poručio je Ivošević.
Njegova reakcija uslijedila je nakon što je Grad Split danas potvrdio da ne odustaje od koncerta,
"Kao 'vrhunski' menadžer ugovorio je Dinu Merlina za 55 posto veći iznos (140.000 eura) nego gradonačelnik Bara u Crnoj Gori svega dva dana kasnije (90.000 eura).
Kao da to nije bilo dosta, odlučio se i oko produkcije ponašati kao pijani milijarder s javnim novcem. Produkcija koja je prošle godine koštala 40.000 eura ove godine penje se na 160.000 eura. Samo 300 posto više. Mašala", zaključio je Ivošević u objavi na Facebooku.
Oglasio se Grad Split
Podsjetimo, Grad Split danas se oglasio nakon što je peticiju protiv trošenja 300.000 eura na Merlinov koncert potpisalo više od 11.000 ljudi.
Tvrde da se radi o netočnim informacijama koje su se pojavile u javnom prostoru te da bruto autorski honorar Dine Merlina za koncert 30. prosinca iznosi 140 tisuća eura, a dijelom će biti pokriven sponzorstvima kao i da ugovor još nije potpisan.
"Preostali iznos odnosi se na produkciju i tehničku opremu koja će se koristiti za oba koncerta, 30. i 31. prosinca. Koliko nam je poznato, PET/CT uređaj koji se spominje u peticiji vrijedan je oko 3 milijuna eura, a njegovu nabavu za KBC Split u cijelosti će financirati Ministarstvo zdravstva", kazali su iz Grada u priopćenju.
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