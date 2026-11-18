"Preostali iznos odnosi se na produkciju i tehničku opremu koja će se koristiti za oba koncerta, 30. i 31. prosinca. Koliko nam je poznato, PET/CT uređaj koji se spominje u peticiji vrijedan je oko 3 milijuna eura, a njegovu nabavu za KBC Split u cijelosti će financirati Ministarstvo zdravstva", kazali su iz Grada u priopćenju.