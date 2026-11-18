Ino Husendžinović
Doktor koji je liječio Tuđmana i Šuška: Nema opravdanja, a tehničari djeluju vrlo uigrano
Prof. emeritus Ino Husendžinović, umirovljeni anesteziolog i suosnivač Klinike za anesteziologiju i intenzivnu medicinu KB-a Dubrava, osvrnuo se na slučaj smrti Kristiana Josipe Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru.
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Husendžinović, koji je liječio ministra obrane Gojka Šuška, predsjednika Franju Tuđmana i predsjednika Sabora Vlatka Pavletića, u razgovoru s Dušanom Miljušem za Jutarnji je list istaknuo da je postupanje s jastukom potpuno neprihvatljivo, ali upozorio i na, kako smatra, pogrešna tumačenja pojedinih postupaka koji su prethodili smrti.
Prema njegovu mišljenju, mehaničko sputavanje pacijenta nije bilo presudno za smrt, dok je ključan problem bila opstrukcija dišnog puta jastukom. Smatra da je zbog toga došlo do nedostatka kisika, poremećaja rada srca i naposljetku srčanog zastoja.
"Nema apsolutno nikakvog opravdanja"
"To s jastukom je izvan pameti i ne mogu vjerovati da se to dogodilo. Za takav postupak nema apsolutno nikakvog opravdanja", poručio je Husendžinović.
Osvrnuo se i na odgovornost medicinskog osoblja. Pojasnio je da je medicina hijerarhijska struka u kojoj medicinske sestre i tehničari rade prema uputama liječnika. Na temelju dostupnih snimki stekao je dojam da su tehničari bili vrlo uigrani, zbog čega smatra da bi trebalo istražiti jesu li slične postupke primjenjivali i ranije.
Kritizirao je i izostanak nadzora nad liječnicom tijekom intervencije, ocijenivši da je važnu ulogu trebao imati specijalist koji je nadređen liječniku na specijalizaciji.
Sumnja i u objašnjenje o ozljedama nastalima tijekom intubacije
Husendžinović se osvrnuo i na objašnjenje koje je obitelj dobila, prema kojem su ozljede nastale tijekom intubacije.
"To ne odgovara istini. Ja sam bio 12 godina predsjednik i ispitnog povjerenstva za intenzivnu medicinu i ne sjećam se da je netko od psihijatara bio na ispitu", rekao je i dodao: "Za uspjeh reanimacije jedan od osnovnih čimbenika je faktor vremena. Stoga ne čudi da su liječnici davali paralelno i adrenalin i da su radili električnu defibrilaciju".
Posebno je istaknuo pulsnu oksimetriju, kojom se prati zasićenost krvi kisikom i frekvencija pulsa, kao i važnost pravodobne reanimacije.
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