"To ne odgovara istini. Ja sam bio 12 godina predsjednik i ispitnog povjerenstva za intenzivnu medicinu i ne sjećam se da je netko od psihijatara bio na ispitu", rekao je i dodao: "Za uspjeh reanimacije jedan od osnovnih čimbenika je faktor vremena. Stoga ne čudi da su liječnici davali paralelno i adrenalin i da su radili električnu defibrilaciju".