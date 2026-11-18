Peticija da se novac u iznosu od 300 tisuća eura umjesto na račun pjevača usmjeri za prikupljanje novca za kupnju PET/CT uređaja za splitsku bolnicu krenula je sredinom mjeseca i naslovljena je na gradonačelnika Tomislava Šutu. Pokretači peticije, kojima za sada identitet nije poznat, traže da se odustane od organizacije tog koncerta i novac preusmjeri za KBC Split. Cilj im je bio prikupiti deset tisuća potpisa što su već premašili. Kako će se ta situacija dalje odviti još nije poznato, no svakako će se vidjeti u sljedećim danima.