SPLITSKI ADVENT
Više od 11.000 ljudi potpisalo peticiju zbog Dine Merlina, stigao odgovor Grada Splita
Na peticiju, koju je u samo nekoliko dana potpisalo više od 11 tisuća ljudi, kojom se traži da se honorar Dine Merlina za nastup na splitskom Adventu u iznosu od 300 tisuća eura usmjeri za kupnju PET/CT uređaja, reagirao je u srijedu Grad Split koji tvrdi da je visina honorara upola manja.
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Tvrde da se radi o netočnim informacijama koje su se pojavile u javnom prostoru te da bruto autorski honorar Dine Merlina za koncert 30. prosinca iznosi 140 tisuća eura, a dijelom će biti pokriven sponzorstvima kao i da ugovor još nije potpisan.
"Preostali iznos odnosi se na produkciju i tehničku opremu koja će se koristiti za oba koncerta, 30. i 31. prosinca. Koliko nam je poznato, PET/CT uređaj koji se spominje u peticiji vrijedan je oko 3 milijuna eura, a njegovu nabavu za KBC Split u cijelosti će financirati Ministarstvo zdravstva", kazali su iz Grada u priopćenju.
Dodali su da u skladu sa sloganom ovogodišnjeg Adventa "Ne treba nikud ići, nigdje drugdje tražiti", cilj im je nakon nekoliko godina ponovno ponuditi program zbog kojeg će Splićani ostati u svom gradu, a gosti rado doći u Split. Zato su pripremili bogat i raznovrstan program u kojem svatko može pronaći nešto za sebe, dodali su.
Peticija da se novac u iznosu od 300 tisuća eura umjesto na račun pjevača usmjeri za prikupljanje novca za kupnju PET/CT uređaja za splitsku bolnicu krenula je sredinom mjeseca i naslovljena je na gradonačelnika Tomislava Šutu. Pokretači peticije, kojima za sada identitet nije poznat, traže da se odustane od organizacije tog koncerta i novac preusmjeri za KBC Split. Cilj im je bio prikupiti deset tisuća potpisa što su već premašili. Kako će se ta situacija dalje odviti još nije poznato, no svakako će se vidjeti u sljedećim danima.
Splitska bolnica u javnom sustavu još nema vlastiti PET/CT uređaj već se takva dijagnostika obavlja u privatnoj ustanovi s kojom je produžena suradnja dok se ne nabavi vlastiti uređaj. Ministarstvo zdravstva, Vlada i Uprava bolnice su najavili skorašnju nabavku PET/CT uređaja.
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