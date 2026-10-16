Izraelsko veleposlanstvo reagiralo na skandiranja Torcide u Splitu

Veleposlanstvo Izraela u Zagrebu duboko je šokirano teškim antisemitskim incidentom koji se jučer dogodio u Splitu i najoštrije ga osuđuje. No dodaju da očekuju da “takve incidente nedvosmisleno i odlučno osude sva nadležna tijela na svim razinama”. Splitska policija izvijestila je uoči utakmice Hajduka i Ajaxa da provodi kiminalističko istraživanje nakon kortea domaćih navijača tijekom kojeg su zabilježeni povici s elementima kažnjivog sadržaja, radi utvrđivanja činjenica, identiteta počinitelja i daljnjeg procesuiranja. “Snažno osuđujemo nedopustive povike slavljenja nacističkog režima koji su zabilježeni tijekom kortea dijela navijača prije današnje utakmice u Splitu”, objavila je jučer vlada na X-u reagirajući na incident. “Takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna Hrvatska njeguje”, dodala je vlada. Duboko smo zahvalni @VladaRH i posebnoj savjetnici premijera za pitanja Holokausta @sara_lustig na brzoj reakciji i jasnoj osudi ovog događaja te smo uvjereni da će nadležna tijela djelovati brzo i odlučno po ovom pitanju. https://t.co/dGSL9v2g5R