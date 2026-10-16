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Izraelsko veleposlanstvo reagiralo na skandiranja Torcide u Splitu

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Hina
|
16. lis. 2026. 09:32
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15.10.2026., Split - Navijaci Hajduka Torcida u korteu se uputila prema Poljudu uoci utakmice UEFA Konferencijske lige izmedju Hajduka i Ajaxa. Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Veleposlanstvo Izraela u Zagrebu osudilo je antisemitski incident uoči utakmice Hajduka i Ajaxa u Splitu u četvrtak, pozivajući i sva nadležna tijela na osudu, priopćilo je u petak.

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Skupine navijača Hajduka prolazeći Splitom skandirale su povike "Gazi, gazi Židove", "Auschwitz, Auschwitz" i "ustaj Adolfe". 

Veleposlanstvo je “duboko šokirano teškim antisemitskim incidentom koji se jučer dogodio u Splitu i najoštrije ga osuđuje”, navodi se u objavi dostavljenoj Hini.

“Duboko smo zahvalni Vladi Republike Hrvatske i posebnoj savjetnici premijera za pitanja Holokausta Sari Lustig na brzoj reakciji i jasnoj osudi ovog događaja”, dodaje veleposlanstvo izražavajući uvjerenje da će “nadležna tijela djelovati brzo i odlučno po ovom pitanju”. 

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Teme
ajax hajduk split torcida veleposlanstvo izraela u zagrebu

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