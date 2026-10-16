I strani mediji pišu o sramotnom skandiranju Torcide u Splitu: "Europa će pričati o ovome!"

Poljski sportski dnevnik Przegląd Sportowy, koji izlazi na portalu Onet, objavio je članak pod naslovom „Ustani, Adolfe! Skandirali su o Auschwitzu. Ponašanje u Konferencijskoj ligi izazvalo je veliku pozornost”. Poljski novinari opisuju povike povezane s nacističkim logorom Auschwitz, Hitlerom i ustaškim pokretom, kao i skandiranje koje poziva na nasilje prema Židovima. Posebno ističu lijes s natpisom Ajax, koji je prevezen na automobilu, a zatim razbijen i izudaran. Članak također podsjeća na sličan događaj iz 1995. godine te prenosi da je hrvatska policija pokrenula istragu zbog mogućih kažnjivih povika.