Navijači ogorčeni zbog priopćenja Hajduka: "Ovo je pisao netko u strahu od huligana. Gdje je osuda?"

"Ovo nije isprika, ovo je pisao netko u potpunom strahu od huligana i da u strahu od UEFA-ine kazne mogu reći da su se službeno očitovali. Gdje je rečenica da to nisu navijači, da su takvi sramota kluba, grada, Dalmacije, hrvatske i svih navijača diljem svijeta i da ne žele takve na stadionu? Gdje je apel Vladi da pronađe krivce i da za to odgovaraju?", samo su neki od komentara.