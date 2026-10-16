padaju kritike
Navijači ogorčeni zbog priopćenja Hajduka: "Ovo je pisao netko u strahu od huligana. Gdje je osuda?"
Hajduk se nakon završetka utakmice s Ajaxom oglasio službenim priopćenjem u kojem je reagirao na ponašanje pripadnika Torcide. Međutim, brojni navijači zamjeraju klubu preblagu reakciju.
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HNK Hajduk Split na Facebooku je napisao:
"Hajduk uvijek stoji iza navijača koji su mu bezrezervna podrška i vjetar u leđa svih ovih godina. Navijača koji daju krila momčadi kad je najteže.
Ali kada se dogode situacije poput današnje, dužni smo ispričati se onima koji su došli na stadion bodriti momčad koja se nakon 16 godina vratila u europska natjecanja te tisućama njih pred malim ekranima koji su svjedočili povijesnoj pobjedi protiv Ajaxa.
Ispričavamo se i organizatoru natjecanja te vodstvu i igračima Ajaxa koji su svjedočili scenama po kojima ne želimo da nas Europa pamti. Hajduk je napravio sve što je mogao i morao, prema propisima UEFA-e, ali unatoč svim naporima koje smo uložili dogodilo se ono s čime nismo ponosni, ali spremni smo snositi odgovornost kao Klub.
Ova velika i značajna pobjeda momčadi ne smije ostati u sjeni događaja za koje se nadamo da se više neće ponavljati. Zato apeliramo na sve da i dalje budu snažna podrška Klubu i igračima koji su zaslužili igrati pred punim tribinama, u atmosferi kakvu samo navijači Hajduka znaju prirediti."
Priopćenje Hajduka izazvalo je brojne reakcije, a u komentarima su se nizala mišljenja:
"Dok je ovakvih priopćenja, bit će i dalje ovakvih scena i povika",
"Pravi politički odgovor. Toliko da nešto kažemo. Budite odgovorni prema ostalih 30.000 navijača i ispostavite račun onome tko je ovo napravio",
"Koje glupo priopćenje! Gdje je osuda?"
"Zbog čega izbjegavate izravno suočavanje s onima koji svojim ponašanjem štete klubu i navijačima? Prizori kojima sam svjedočio na istočnoj tribini bili su iznimno potresni te sam zbog osjećaja tuge i sramote dugo ostao nijem. Osobe koje su iskazale neslaganje s nedoličnim ponašanjem skupine bile su izložene fizičkim i verbalnim napadima uz neprimjerene geste. Koja je svrha osiguranja na tribinama kada se danas sa svojim devetogodišnjim sinom nisam osjećao sigurno jer sam i sam mogao biti napadnut?"
"Ovo nije isprika, ovo je pisao netko u potpunom strahu od huligana i da u strahu od UEFA-ine kazne mogu reći da su se službeno očitovali. Gdje je rečenica da to nisu navijači, da su takvi sramota kluba, grada, Dalmacije, hrvatske i svih navijača diljem svijeta i da ne žele takve na stadionu? Gdje je apel Vladi da pronađe krivce i da za to odgovaraju?", samo su neki od komentara.
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