Izvanredno stanje u Sisku i Petrinji, evo od čega najviše strahuje stanovništvo

U Sisku i Petrinji proglašeno je izvanredno stanje, a mnoge nasipe koji su oštećeni od potresa sanira vojska. I na sjeveru Hrvatske suočavaju se s posljedicama obilnih kiša, a najviše je problema s novim klizištima i odronima, pa čak i cesta - zbog čega mnogi ne mogu do svojih kuća.

Unatoč naporima vojske i svih ostalih službi na terenu – voda je uspjela prodrijeti iz kanalizacijske cijevi pored nasipa. Uzbuna je to za Petrinjce uoči vodenog vala koji tek treba stići.

“Kao što je poznato, kad je bio potres dobar dio stare kanalizacije koja je još uvijek u funkciji je oštećena i u tom dijelu je došlo do probijanja vode. Usred velikog vodostaja u gradski sustav. Na tom dijelu se radi sanacija sa zdencem. Sad još uskoro ćemo dignuti taj nivo da ćemo zaustaviti to curenje”, kaže Željko Softić, direktor petrinjske Privrede

Stanovnici Petrinje nadaju se da šteta neće biti veća.

“Zadnji put smo imali kad je nasip bio probijen. U roku 4-5 sati nam je došla voda. Sad smo u strahu da nam se ne ponovi. Sve je poplavljeno. Cijeli vrt. Drva. Sve pliva”, kazao je stanovnik Petrinje.

“Mislite li da će biti gore ili da će se zadržati sad na ovome”?

“Pa ja se nadam da će stati. Iskreno se nadam. Cijelu noć sam na pumpi. Nisam uopće spavala”, kazala je, pak, stanovnica Petrinje.

Direktor hrvatskih voda poziva na oprez.

“Ako smo sada negdje na +978 vodomjera Farkašić, povijesno je +988 znači ovo su vodostaji 10 cm niži od ikada zabilježenih ((BLIC)). Nasipi su sve raskvašeniji, tako da sigurno idućih 48 sati moramo biti iznimno oprezni i spremni na bilon kakve reakcije”, rekao je Zoran Đuroković, genralni direktor Hrvatskih voda.

Oštećeni nasip Save u sisačkom predgrađu Galdovo, koji je jučer probijen, brzom je akcijom svih dežurnih službi saniran. Opada vodostaj rijeka. Poplavljeno je više od 50 kuća, a najviše su stradala sela na lijevoj obali Kupe. Na nekoliko ulica u Karlovcu pojavila su se ulegnuća.

“Tu je već prije 2 godine bila slična situacija i to je sanirano, ali vjerojatno je to sad zbog nekog starog podzemnog potoka koji je detektiran na toj lokaciji dolazi do ispiranja i morat će se pristupiti ponovno sanaciji”, kaže Miroslav Rade, vatrogasni zapovjednik.

Djelatnici HGSS-a, Crvenog Križa i brojni volonteri te vatrogasci pomažu stanovnicima u dostavi hrane, vode i lijekova. Kažu – ovo nije prvi put.

“Od 2014. je prvi put ušla u kuću i od tada nisi više siguran hoće li ući ili neće. Do tada je to njima bila zabava, vozili su se čamcima, ništa nije bilo ugroženo. Par živoptinja koje su maknuli i nije to bio problem. Ovo je sad nešto sasvim drugačije. Puno je ozbiljnije, nikome nije zabavno, imamo velike štete i svima nam je stvarno te vode više ovako”, kaže stanovnica Karlovca.

Koliku su štetu uzrokovale poplave i obilne kiše, zbrajat će se mjesecima, a na sjeveru Hrvatske u Ivancu – neka od 10-tak novih klizišta prijete i kućama.

“Trenutno smo evidentirali 12 klizišta i preko 20 odrona. Ovo što sada vidimo samo je osiguranje prohodnosti puta, ceste, a sanacija klizišta u cjelosti – to će uslijediti nakon”, objasnio je Milorad Batinić, gradonačelnik Ivanca,

U Mladenovom vinogradu sada je klizište, a kaže da će zbog poplave urod ove godine biti slabiji.

Tamo imam ispod njivu i tamo imamo krumpir, kukuruz, nekaj graha i to je dosta voda kod prve poplave još odnesla. A ovo s vinogradom – to bu se moralo posjeći i ništa od toga, kaže Mladen Hranić, stanovnik Prigorca.

Slično je i u obližnjoj Općini Bednja. Ovo je tek jedno od 10-tak klizišta, a odron zemlje na cesti onemogućilo je mnogima prolaz do kuća.

“Da, uglavnom putem familije, rodbine, prijatelje, djece i susjeda. Ljudi im dostavljaju i hranu i lijekove i sve potrepštine koje su potrebne za normalan život kaže Vladimir Kramarić“, predsjednik vijeća općine Bednja.

Susjeda Milica, koja živi ulicu dalje – jedna je od onih koji im pomažu.

“Je li vas strah živjeti uz ovakvo klizište?”

“Čujte, nije baš svejedno. Ma kakvi. Ne možeš noćima spavati. Mene je najviše strah ovih pećina gore. To mi je najgore. Bog zna kako bu to. Nije baš svejedno za spavanje”, kaže Milica Bušnja iz Prebukovja.

Nije svejedno jer bi nova obilnija kiša mogla značiti nove odrone i klizišta, a za stanovnike na poplavljenim područjima – još jedan dan gdje u čamcima odlaze do svojih kuća.

