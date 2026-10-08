Jandroković: Hrvatska se prije 35 godina vratila u civilizacijski krug kojem pripada

"Svjesni smo da je našoj djeci nužno osigurati najsigurnije moguće odrastanje, a najranjivijim članovima pružiti pravodobnu zaštitu, da moramo efikasnije prevenirati nasilje nad ženama, biti tu kad se ono ipak dogodi, da se moramo odlučno obračunati s bezobzirnim kriminalnim nasrtajima na naš okoliš, vodu i zrak, kao i koruptivnim djelima različitih pojedinaca i skupina", rekao je te pozvao na pružanje najsnažnije potpore državnim institucijama da se nastave hvatati u koštac s tim pitanjima.