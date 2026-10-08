VIDEO / Šeks: Neki zastupnici Sabor su pretvorili u bljuvaonicu. Ponašaju se gore od pijanaca u najbjednijoj krčmi

"Nije na visini zadatka i onoga što predstavlja, ni govora. Duboko sam razočaran ponašanjem dijela zastupnika u Saboru, koji su ga pretvorili u bljuvaonicu. Tako se ne ponašaju ni pijanci u najbjednijoj krčmi. Uloga Sabora je i dalje ključna, važna i značajna kao zakonodavno i predstavničko tijelo. Nadam se da će te, nazovimo ih, bolesti biti u dogledno vrijeme prevladane."