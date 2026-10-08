DAN HRVATSKOG SABORA
VIDEO / Šeks: Neki zastupnici Sabor su pretvorili u bljuvaonicu. Ponašaju se gore od pijanaca u najbjednijoj krčmi
Predsjednik Nacionalnog odbora Zajednice utemeljitelja HDZ-a Dr. Franjo Tuđman, Vladimir Šeks, stigao je na svečanu sjednicu Hrvatskog sabora pa komentirao kako danas vidi političku arenu.
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Naime, prije točno 35 godina, Hrvatski sabor donio je jednu od najvažnijih odluka u modernoj hrvatskoj povijesti. U ratnom Zagrebu, pod prijetnjom novih zračnih napada Jugoslavenske narodne armije, zastupnici su se okupili u podrumskim prostorijama Inine zgrade u Šubićevoj ulici i jednoglasno odlučili raskinuti sve državnopravne veze s bivšom Jugoslavijom.
Bio je to konačan pravni raskid s državom u čijem je sastavu Hrvatska provela prethodna desetljeća. Taj se datum godinama obilježavao kao Dan neovisnosti i bio je jedan od državnih blagdana. Međutim, od 2020., 8. listopada više nije neradni dan, a nekadašnji Dan neovisnosti zamijenio je Dan Hrvatskoga sabora, koji ima status spomendana.
"Tad su donijeti zaključci po kojima se JNA proglasila okupatorskom vojskom, a Srbija agresorom. Nakon tih odluka, zapjevali smo himnu i to je bio najponosniji dan u mom životu", kazao je Šeks pa komentirao Sabor danas:
"Nije na visini zadatka i onoga što predstavlja, ni govora. Duboko sam razočaran ponašanjem dijela zastupnika u Saboru, koji su ga pretvorili u bljuvaonicu. Tako se ne ponašaju ni pijanci u najbjednijoj krčmi. Uloga Sabora je i dalje ključna, važna i značajna kao zakonodavno i predstavničko tijelo. Nadam se da će te, nazovimo ih, bolesti biti u dogledno vrijeme prevladane."
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