TOMISLAV JOSIĆ
VIDEO / SDP-ovci slavili uz "Igra rokenrol cela Jugoslavija", zastupnik DP-a zgrožen: "Maske su pale!"
Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Tomislav Josić kritizirao je SDP nakon što je u videu sa stranačkog druženja u Puli iskorištena pjesma "Igra rokenrol cela Jugoslavija" beogradskog sastava Električni orgazam. Smatra da odabir pjesme pokazuje nostalgiju SDP-a za bivšom državom.
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A povod njegovoj reakciji bila je snimka druženja pulskog SDP-a s građanima, održanog 26. rujna u dječjem parku u Divkovićevoj ulici.
Među sudionicima bili su gradonačelnik Pule Peđa Grbin i saborska zastupnica Sanja Radolović, koja je nakon događaja objavila video uz spomenutu pjesmu.
"Kad treba tražiti glasove, puna su im usta budućnosti, a kad treba izabrati glazbu za stranačko druženje, vrate se u jugoslavensku komunističku prošlost. Pa neka objasne što im toliko nedostaje iz države iz koje je Hrvatska morala izaći prolijevajući krv", poručio je Josić.
Zastupnik DP-a, koji je sudjelovao u obrani Vukovara tijekom Domovinskog rata, svoju je kritiku povezao s ratnim stradanjima i osobnim iskustvima. Josić je inače član saborskih odbora za obranu i ratne veterane.
"Dok smo branili Vukovar, iz Beograda su dolazile naredbe za njegovo razaranje. Ljudi s kojima smo do jučer dijelili ulicu odvođeni su u logore. Mi Jugoslaviju pamtimo po tome, a ne po plesu ni rock 'n' rollu", rekao je.
"Skandalozno"
Posebno je problematizirao činjenicu da se pjesma koja u naslovu spominje Jugoslaviju koristi u stranačkoj objavi u vrijeme kada brojne obitelji još uvijek tragaju za svojim najbližima nestalima tijekom Domovinskog rata. Takav izbor glazbe nazvao je "skandaloznim".
"Maske su pale čim je krenula glazba, a SDP-ovci su pokazali da im je srce još uvijek u Jugoslaviji", ustvrdio je Josić.
Njegove optužbe, međutim, predstavljaju političko tumačenje odabira glazbe. Korištenje pjesme u videu samo po sebi ne dokazuje da SDP zagovara povratak Jugoslavije ili izražava žaljenje zbog njezina raspada.
Pjesma "Igra rokenrol cela Jugoslavija" objavljena je 1988. na albumu "Letim, sanjam, dišem" i ubraja se među najveće hitove Električnog orgazma.
Frontmen grupe i autor pjesme Srđan Gojković Gile ove je godine govorio o okolnostima njezina nastanka, ističući da izvorno nije imala političku poruku kakva joj se naknadno počela pripisivati. Prema njegovim riječima, nastala je u vrijeme kada je bend bio iznimno popularan i redovito održavao koncerte diljem tadašnje Jugoslavije.
Iz SDP-a još nisu komentirali prozivke ili izbor pjesme.
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