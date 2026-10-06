nova epizoda spora
Još dvije žalbe stigle na natječaj za stadion Maksimir
Na natječaj za novi stadion Maksimir posljednjeg dana propisanog roka pristigle su dvije žalbe arhitektonskih timova koji su sudjelovali na natječaju, objavili su mediji, nakon što je žalbu podnijelo i Ministarstvo gospodarstva.
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Žalbu je podnio nizozemski arhitektonski ured De Architekten Cie, koji je završio šesti, odmah iza pet nagrađenih radova.
Drugu žalbu uputila je londonska kuća ZHA Architects Limited, odnosno arhitektonski ured Zaha Hadid, zajedno s hrvatskim UPI-2M-om.
Zasad nije objavljeno na što su se konkretno dvije arhitektonske žalbe odnose, navode mediji.
Ministarstvo gospodarstva u ponedjeljak je priopćilo kako je u žalbi zatražilo poništenje odluke i ponovljeni pregled i ocjenu, budući da je njihova analiza pokazala "ozbiljne indicije" da ista pravila nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja.
"Pravna ocjena Ministarstva je da postoje elementi koji upućuju na to da pobjedničko rješenje odstupa od bitnih uvjeta natječaja, kao i od službenih odgovora koje su natjecatelji tijekom postupka dobivali", istaknuo je ministar Šušnjar u objavi na društvenim mrežama.
Rok za žalbe na rezultate međunarodnog natječaja za novi Maksimir istekao je u ponedjeljak u ponoć.
Na upisniku Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave do utorka u 14 sati još nije bila zabilježena ni jedna od tri žalbe.
DKOM potvrdio: Stigle tri žalbe, rok za odlučivanje 30 dana
Na natječaj za idejno rješenje stadiona Maksimir stigle su tri žalbe - dvije arhitektonskih ureda koji su sudjelovali na natječaju i ona Ministarstva gospodarstva, potvrdila je Hini Maja Kuhar, predsjednica Državne komisije za kontrolu javne nabave koja sada ima rok od 30 dana da o njima odluči.
"Komisija ima službeni rok od 30 dana da odluči o njima. Ali to nije uvijek 30 dana, vrlo često je i kraće, a vrlo često je i duže ovisno o tome koliko su obimne žalbe, a ove su takve", rekla je Kuhar.
"Sada moramo tražiti očitovanje od svih strana, Jedni se moraju očitovati na navode drugih", rekla je predsjednica DKOM-a.
Kazala je kako Komisiji za kontrolu javne nabave ove žalbe i "nisu neki osobiti prioritet", jer to niti je financirano europskim sredstvima, a niti se radi o obnovi, zgradama.
"Ja razumijem da je to interesantno javnosti, znam da je svima sada to bitno, ali jednostavno u trijaži svih ovih predmeta to nama nije prioritet", rekla je Kuhar.
No prije svega, kazala je, prvo treba vidjeti jesu li zadovoljeni svi formalni uvjeti i je li uplaćena naknada za žalbu.
Ako u sljedećih pet do deset dana DKOM ne donese odluku da odbacuje žalbu, onda znači da su ispunjene sve procesne pretpostavke, dodala je.
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