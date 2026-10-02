"Jutros je održan sastanak Uprave ZET-a s predstavnicima sindikalnih lidera. Ono što je na tom sastanku utvrđeno, a utvrđeno je i presudom od srijede, da u ZET-u ne postoji kolektivni ugovor. Uprava treba isplatiti plaće, a nema osnove za isplatu plaće. Upravo zato treba što hitnije razriješiti ovu situaciju" , poručio je gradonačelnik i dodao da i dalje nude 4.5 + 4.5 posto", rekao je Tomašević.