komentirao i arbitražu
Tomašević o maksimirskom stadionu: Tražit ćemo rješenje kako izaći iz ove situacije
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević danas je, prilikom otvaranja Sarajevske ceste za promet, odgovarao na pitanja novinara oko štrajka radnika ZET-a i Holdinga te negativnih reakcija javnosti na pobjedničko rješenje za novi maksimirski stadion.
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"Jutros je održan sastanak Uprave ZET-a s predstavnicima sindikalnih lidera. Ono što je na tom sastanku utvrđeno, a utvrđeno je i presudom od srijede, da u ZET-u ne postoji kolektivni ugovor. Uprava treba isplatiti plaće, a nema osnove za isplatu plaće. Upravo zato treba što hitnije razriješiti ovu situaciju" , poručio je gradonačelnik i dodao da i dalje nude 4.5 + 4.5 posto", rekao je Tomašević.
Naglasio je da čekaju odluku Vrhovnog suda te poručio da se gubici za gradski proračun još uvijek zbrajaju.
"Ono što trebam reći jest da će vlasnici pokaza moći dobiti povrat sredstava razmjerno za ta tri dana u kojima nisu mogli koristiti javni prijevoz", otkrio je Tomašević.
Nužni poslovi, kaže, moraju se dogovoriti, zato i jesu na arbitraži. "Da je bilo razuma, arbitraža bi bila gotova i prije nego što je počeo štrajk. Arbitri su imenovani, jučer je bilo prvo ročište i vjerujem da će arbitraža uskoro završiti", rekao je zagrebački gradonačelnik.
"Tražit ćemo rješenje kako izaći iz ove situacije"
Komentirajući prijepore oko novog maksimirskog stadiona, Tomašević je rekao da je rok za žalbu do ponedjeljka.
"87 sudionika do ponedjeljka ima pravo na žalbu. Mislim da je struka većinom pozdravila nagrađeno rješenje, ali većina javnosti je imala negativno mišljenje. Kao suinvestitor, zajedno s Vladom, razgovarat ćemo i tražiti rješenje kako izaći iz ove situacije, a da to bude pravno moguće", poručio je.
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