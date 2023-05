Podijeli :

Aktualne teme u Točki na tjedan komentirali su Tomislav Klauški (24/Express) i Đurđica Klanicir (N1).

Andrej Plenković optužio je predsjednika države za laganje o njegovoj obitelji, a Zoran Milanović je uzvratio optužbom da je premijer huškao braniteljske prosvjede.

Komentirajući njihov odnos Đurđica Klancir je rekla:

Međusobni sukobi najviše odgovaraju premijeru i predsjedniku HDZ opleo po Milanoviću: Udbaška pudlica nastoji prevesti Hrvatsku u ruski svet

“U tim prvim osobnim uvredama Milanovića kojima je išao na Plenkovića kao osobu, Plenković je uspijevao ostati sabran i vraćati se na bitno. Onda su popustili konci i on je krenuo na osobnu razinu – tko je kome, što je otac radio… Ironično je da su obojica nastali u onome što se naziva crvenom elitom pa je besmisleno kad krenu vaditi tko je kome što bio u obitelji. Nastavili su istom tonu. Tom retorikom zadržavaju jedan drugog na tom brvnu pa se nadmeću. Predsjednik države se propušta angažirati oko mnogih tema oko kojih bi mogao biti korektiv. Ovo se pretvorilo u komediju.”

Na pitanje manipulira li ugrozama kad proziva “organizirane skupine koje u Hrvatskoj prijete” pa usput spominje da su specijalci tu zbog priejtnje, Tomislav Klauški je rekao:

“Napad kalašnjikovom na Banske dvore bio je zaista sumanut i opasan čin terorizma i onda Plenković tjednima nije htio reći da je to čin domaćeg terorizma. Tad je on otkrio da postoji ekstremizam, radikali, govor mržnje, i on to primjećuje samo kad je on na tapeti. 555 dana su šatoraši terorizirali Zagreb, Milanović ništa nije napravio oko toga, plinske boce, juriš na Banske dvore… To je bio domaći terorizam, a Karamarko je rekao da su to branitelj, Milanović je mogao odmah raščistiti tu priču. Njima nije u interesu da Banski dvori budu zaštićeni da bismo se riješili domaćeg terorizma, nego je premijer ugrožen i on to koristi da sebe prikaže kao žrtvu.”

“Zabrinjavajuće je bilo kad je premijer pokušavao kritičarima predbaciti da su oni ti koji huškaju ekstremiste. Tu je granica prijeđena u negativnom smislu. Tako nastupa iz pozicije osobe koja guši slobodu govora”, dodala je Klancir.

Klauški je još podsjetio: “Plenkovićev zastupnik Stevo Culej, kad mu je policija našla zakopano oružje, javno je pozvao ljude i poručio im da zakopaju oružje i bolje ga čuvaju. Takvo oružje je čuvao Danijel Bezuk, tako se Plenković bori protiv terorizma.”

Ostatak intervjua s Đurđicom Klancir i Tomislavom Klauškim pročitajte OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Pronađeni ostaci aviona, slijedi očevid: “Nismo vidjeli tako drastičnu nesreću” “Plenković je neka vrsta europskog Aleksandra Vučića, njemu je najgore”