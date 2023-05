Međusobni sukobi najviše odgovaraju premijeru i predsjedniku

Podijeli :

Premijer jučer predsjednika proglašava huškačem. Milanović mu danas odgovara istom mjerom, i tvrdi da o Plenkoviću nikad nije izrekao niti jednu netočnu informaciju.

Nova runda na liniji Banski Dvori – pantovčak. Premijer je predsjednika optužio za huškanje na njega i njegovu obitelj.

“Milanović je huškač, čovjek godinama laže o mojoj obitelji, o mom pokojnom ocu i laže o meni i to baca u eter. Dio ljudi koji je neinformiran, poluinformiran, informiran iz iskrivljenih izvora misli da je to što on govori istina”, rekao je Plenković nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a.

“To ćete vjerovati meni li njemu, ovo sve ostalo su činjenice”

Milanović danas uzvraća prijsećajući se braniteljskih prosvjednika koji su mu dolazili poid prozor stana 2015.

Meni su dolazili pred vrata grlati, silni momci i urlali mi pod prozorom. S nekim od tih ljudi danas pijem kavu ili pivo. Razgovaramo da vidimo gdje se nismo razumjeli. Znate tko ih je huškao? Plenković i njemu slični koji su ih išli huškati u šator. Neka ne govori o huškanju, ako je netko huškač, on je. Ključna stvar je da se javnost tim stvarima ne smije maltretirati”, govori.

I ne povlači niti jednu od svojih izjava o Plenkoviću i njegovoj obitelji.

“Jedina stvar koja nije dokaziva je to što stalno tvrdim da je HDZ-u i Tuđmanu imao nikakav stav. To ćete vjerovati meni li njemu, ovo sve ostalo su činjenice. Dok su Tuđmana maltretirali i zatvarali, vi ste gradili karijere. Da se lažno ne predstavljaš kao neki hrvatski rodoljub, ti bi o tome šutio. Ja imam prijatelja Hrvata i nešto Srba čiji su roditelji u to vrijeme radili. Tuđman je bio komesar pa se promijenio i išao u zatvor dok su Plenkovići uživali. … Pitajte gospodina partijskog gojenca što je od onoga što sam rekao neistina”, kaže predsjednik.

Predsjednik vodi neneormalnu i iracionlanu politiku, odgovara u ime vladajućih predsjedniku Mario Kapulica.

“Predsjednik Republike danas nije samo relativizirao sve sigurnosne ugroze i probleme. On je relativizirao i one koje su ostvarene – to je bio oružani napad na Banske dvore (u listopadu 2020.). Potpuna relativizacija i to s mjesta i iz uloge predsjednika Republike”, rekao je Kapulica u izjavi novinarima u Središnjici HDZ-a zamoljen za komentar Milanovićeve izjave da se javnost ne treba zamarati stvarima kao što su prijetnje.

I na to Milanović ima odgovor.

“E, meni prijete također, i to godinama već. I u subotu. I šta? … Gdje se pucalo, po kome se pucalo? Nije ga bilo, čovjeka nije bilo na poslu”, kaže. “Može on prodavati maglu, pokušavati, ali tu sam ja. Radio sam taj posao kao i on, to nije istina”, kaže dodajući da je situacija bila opasna za policajca na službi, a ne za Plenkovića. Ponovio je i da je njegova supruga prolazila Markovim trgom par minuta prije same pucnjave. “Nitko se nije bavio Plenkovićem, njegovim neprocjenjivim statusom i životom”, govori predsjednik dodajući da čovjek koji je pucao po Banskim dvorima je “imao kaos u glavi i da nikad nećemo znati tko mu je bio meta”.

“Što bi bilo da se dogodi napad na Predsjednika Republike”

Aktualni šef SDP-a, Peđa Grbin, prisnažuje – upravo zbog sigurnosti to nisu teme o kojima premijer treba ovako javno komunicirati.

Grbin kaže da je to isto kao da daješ kretenu novu ideju, a da Plenkovićeve izjave izgledaju kao da je išao na istrukcije kod Vučića.

Ni njemu nije ostao dužan HDZ-ov Kapulica koji kaže da je su Grbinove izjave – dno dna i podsjeća da je Grbin policiji prijavio pucanj iz zračne puške.

A iako premijer najčešće priča o pucnjavi 2020, pozornost su privukli i intervnevni policajci prije nekoliko dana.

Kapulica ističe kako si nitko ne bi trebao, a pogotovo oni koji nisu na to pozvani, uzimati pravo da procjenjuju krajnje ishode mogućih i ostvarenih sigurnosnih prijetnji te se pita što bi bilo da se dogodi napad na Predsjednika Republike pa da se ispostavi da je bilo naznaka.

“E, meni prijete također, i to godinama već. I u subotu. I šta? … Gdje se pucalo, po kome se pucalo? Nije ga bilo, čovjeka nije bilo na poslu”, odgovara Milanović.

Je li ugroza doista takva da Markov trg mora biti zatvoren za građane? Ivana Kekin tvrdi da taj odgovor još nemamo.

Ističe da godinama čekamo odgovor od SOA-e mora bi Markov trg biti veliko parkiralište.

Odgovori na takva pitanja možda bi smanjili prostor za sukob premijera i predsjednika. Jer ponekad ostaje dojam da njima upravo takvi sukobi najviše odgovaraju.

