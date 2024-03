Kako riješiti problem zaštićenih najmoprimaca? “Stan u centru Zagreba košta 13 eura mjesečno!”

Podijeli :

U Hrvatskom saboru rasprava o novom zakonu kojim bi se konačno trebao početi rješavati problem zaštićenih najmoprimaca, ali i vlasnika oduzetih stanova, zbog čega je prije nekoliko godina cijeli slučaj završio na Europskom sudu za ljudska prava i Ustavnom sudu. Država je nakon godina nečinjenja konačno pronašla rješenje, no problemima se očito ne nazire kraj.

Nakon više od 70 godina vlasnici stanova i kuća nadaju se da će im njihove nekretnine biti vraćene.

”Vi ste kao vlasnik dužni sve to popravljati, dužni ste sve to održavati, dužni ste investirati, vi ste dužni sve. Konkretno u našem slučaju, oni stanuju u tom stanu. Mi smo u centru Zagreba, stan košta po uredbi Vlade RH trenutno 13 eura mjesečno. Dakle, to je cijena koju oni plaćaju”, kazao je Josip Hrastić, tajnik udruge “Vlasništvo i posjed.”

S druge strane zaštićeni najmopromci imaju svoje probleme, i isto kažu, krajnje je vrijeme da se riješe.

“Mi imamo 30 godina taj problem, a tek su se sada sjetili. Neka ga riješe, mi smo za, i nama je dosta. I nama je dosadilo više. Imam stan koji nema ni kanalizaciju, ni vodu u centru Splita”, požalila se Iva Tukić, predsjednica Udruge stanara grada Splita.

Višedesetljetne muke trebao bi početi rješavati novi Zakon, čiji je prijedlog donesen slijedom presuda Europskog suda za ljudska prava i odluke Ustavnog suda.

U Hrvatskom saboru predstavio ga je ministar graditeljstva Branko Bačić. Kroz pet programskih mjera vlasnici stanova imat će pravo na povrat imovine i isplatu tržišne najamnine, a najmoprimci po povoljnim uvjetima stjecanje prava vlasništva.

“Mi smo napravili zakon s kojim smo uspostavili balans interesa i prava, s jedne strane vlasnika, da im se u posjed vrate ti stanovi ako žele, i s druge strane kako bi zaštićenim najmoprimcima kao država pomogli da riješe svoje stambeno pitanje i dobiju krov nad glavom”, rekao je Bačić.

No, zaštićeni najmoprimci u to sumnjaju, jer smatraju prijedlog Zakona nedorečenim. Protive se tržišnim cijenama najma.

Vlasnici stanova nadaju se da će konačno uskoro vratiti svoju imovinu.

“Velika većina naših članova i ljudi koji su s nama u vezi jasno i nedvojbeno izražavaju stav da žele da im se ti stanovi vrate”, ističe Hrastić te dodaje: “To je stvar principa i obiteljske povijesti. Masa ljudi je emotivno vezana za to, to su sve na neki način stvarali naši djedovi i pradjedovi.”

U Hrvatskom saboru ni ovaj put nije prošlo bez rasprave.

HDZ-ov Andro Krstulović Opara kazao je kako je ovime zabijena “zadnja brokva u kapsil komunizma.”

Saborska zastupnica Dalija Orešković svalila je krivnju na HDZ: “Ja mislim da je važno da naši građani znaju da je ovo nepravda koju je dugi niz godina podržavao HDZ jer nije bilo političke volje da ga riješi.”

U rješavanje problema se krenulo, no čini se kako im tu nije kraj.

“Ako ovaj prijedlog zakona prođe na glasovanju, ako stupi na snagu pretpostavljam da će također biti rušen na Ustavnom sudu”, rekao je odvjetnik Hrvatskog saveza udruga stanara Marko Fak.

Početak provedbe Zakona planiran je od iduće godine, kada bi se vlasnicima trebala početi isplaćivati tržišna najamnina umjesto zaštićene do konačnog rješavanja statusa stana.

