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u izgradnji

Kakvi su planovi za novi stadion u Kranjčevićevoj? Evo kako će izgledati VAR soba, VIP lože i svlačionice

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N1 Info
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06. lis. 2026. 17:23
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Radovi na izgradnji stadiona u Kranjcevicevoj ulici ne idu prema planu te se zavrsetak ocekuje u 2027 godini. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL

Grad priprema nabavu vrijednu 780 tisuća eura, a troškovnik otkriva detalje opremanja VAR sobe, svlačionica, prostora za suce, restorana i drugih dijelova stadiona.

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Pripremaju se posljednji detalji za novi stadion u Kranjčevićevoj. Nakon velikih građevinskih zahvata na red dolazi opremanje svlačionica, ureda, VAR i medijskih prostorija, restorana i VIP loža, piše Večernji list.

Grad Zagreb priprema nabavu vrijednu 780 tisuća eura bez PDV-a, a troškovnik otkriva kako će se opremiti različiti dijelovi stadiona. Postupak je zasad u fazi prethodnog savjetovanja, otvorenog do 13. listopada, a za izvršenje ugovora predviđena su tri mjeseca. Nabava obuhvaća ulazni hol, hodnike, doping i medicinske prostorije, prostorije za suce, delegate i VAR, medijske prostore, urede, svlačionice, restoran, skyboxove, prostore ispod tribina, sanitarije i signalizaciju.

Recepcijski pult od šest metara

U ulaznom holu predviđen je recepcijski pult po mjeri dug šest metara, s pet radnih mjesta, uz stolice i mobilne ladičare. Puno opreme stiže i u medijske prostore. Troškovnikom je, među ostalim, predviđeno 60 radnih stolica za novinare i fotografe, još 24 radne stolice, 162 konferencijske stolice i 54 radna stola.

Nabavljaju se i ormarići za fotografsku opremu, hladnjaci te stolovi za catering. Detaljno su razrađene i prostorije za doping kontrolu i medicinsku službu. Doping čekaonica imat će tapecirane stolice, dva stolića, hladnjak zapremnine od 120 do 150 litara te metalni garderobni ormarić s osam zasebnih pretinaca. U prostoriji za doping testiranje predviđeni su radni stol, stolica i komoda koja se može zaključati.

Medicinska soba opremit će se radnim stolom, uredskom stolicom i medicinskim ormarom za materijal i opremu, a stiže i električno podesiv stol za preglede i terapiju. Imat će podesivi naslon i otvor za lice, dok presvlaka mora biti antibakterijska, antifungalna i otporna na sredstva za čišćenje i dezinfekciju. Uz njega se nabavlja i okretna medicinska stolica podesiva po visini.

U VAR sobi predviđena su tri međusobno povezana stola ukupne duljine 5,4 metra, namijenjen za šest radnih mjesta. Stolovi će biti postavljeni u kontinuiranom nizu, bez dvostrukih nogu na spojevima kako bi cijela radna površina ostala neprekinuta. Ploče će biti u dekoru prirodnog hrasta, a konstrukcija crna.

Opremit će se i prostorije za muške i ženske suce te delegate. Za suce su predviđena dva stola za sastanke, ukupno 16 tapeciranih konferencijskih stolica s rukonaslonima, dva hladnjaka zapremnine od 120 do 150 litara te dva stola za masažu i fizioterapiju. U njihovim prostorijama postavit će se i garderobni ormari s digitalnim bravicama i integriranim klupama.

Stol za sastanke, restoran i VIP loža

Delegati će također dobiti stol za sastanke te garderobni ormar s četiri zasebna pretinca i digitalnim bravicama. Detaljno je razrađen i restoran na stadionu. Za njega se zasebno projektiraju šank, barski stolovi, stol za samoposluživanje, pult za hostese i garderoba. Svaki od tih elemenata ima zasebnu tehničku dokumentaciju, odnosno nacrt prema kojem će se izrađivati. Opremat će se i VIP lože, odnosno skyboxovi, različitih veličina – S, M i L.

Prema tehničkoj dokumentaciji, u njima su predviđeni kuhinja i mini šank, dok će veći skyboxovi imati šankove, barske stolove i stolove za samoposluživanje. Predviđeni su i garderobni ormari, a za pojedine tipove VIP loža izrađena je zasebna dokumentacija za svaki od tih elemenata. Grad traži da roba bude nova, a u cijenu moraju biti uključeni prijevoz, unos i montaža te priključenje ondje gdje je potrebno. Elemente koji se izrađuju po mjeri izvođač će morati uskladiti sa stvarnim dimenzijama na stadionu.

Teme
grad zagreb javna nabava novi stadion kranjčevićeva opremanje stadiona sportska infrastruktura

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