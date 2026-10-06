Kakvi su planovi za novi stadion u Kranjčevićevoj? Evo kako će izgledati VAR soba, VIP lože i svlačionice

Prema tehničkoj dokumentaciji, u njima su predviđeni kuhinja i mini šank, dok će veći skyboxovi imati šankove, barske stolove i stolove za samoposluživanje. Predviđeni su i garderobni ormari, a za pojedine tipove VIP loža izrađena je zasebna dokumentacija za svaki od tih elemenata. Grad traži da roba bude nova, a u cijenu moraju biti uključeni prijevoz, unos i montaža te priključenje ondje gdje je potrebno. Elemente koji se izrađuju po mjeri izvođač će morati uskladiti sa stvarnim dimenzijama na stadionu.