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Kakvi su planovi za novi stadion u Kranjčevićevoj? Evo kako će izgledati VAR soba, VIP lože i svlačionice
Grad priprema nabavu vrijednu 780 tisuća eura, a troškovnik otkriva detalje opremanja VAR sobe, svlačionica, prostora za suce, restorana i drugih dijelova stadiona.
Pripremaju se posljednji detalji za novi stadion u Kranjčevićevoj. Nakon velikih građevinskih zahvata na red dolazi opremanje svlačionica, ureda, VAR i medijskih prostorija, restorana i VIP loža, piše Večernji list.
Grad Zagreb priprema nabavu vrijednu 780 tisuća eura bez PDV-a, a troškovnik otkriva kako će se opremiti različiti dijelovi stadiona. Postupak je zasad u fazi prethodnog savjetovanja, otvorenog do 13. listopada, a za izvršenje ugovora predviđena su tri mjeseca. Nabava obuhvaća ulazni hol, hodnike, doping i medicinske prostorije, prostorije za suce, delegate i VAR, medijske prostore, urede, svlačionice, restoran, skyboxove, prostore ispod tribina, sanitarije i signalizaciju.
Recepcijski pult od šest metara
U ulaznom holu predviđen je recepcijski pult po mjeri dug šest metara, s pet radnih mjesta, uz stolice i mobilne ladičare. Puno opreme stiže i u medijske prostore. Troškovnikom je, među ostalim, predviđeno 60 radnih stolica za novinare i fotografe, još 24 radne stolice, 162 konferencijske stolice i 54 radna stola.
Nabavljaju se i ormarići za fotografsku opremu, hladnjaci te stolovi za catering. Detaljno su razrađene i prostorije za doping kontrolu i medicinsku službu. Doping čekaonica imat će tapecirane stolice, dva stolića, hladnjak zapremnine od 120 do 150 litara te metalni garderobni ormarić s osam zasebnih pretinaca. U prostoriji za doping testiranje predviđeni su radni stol, stolica i komoda koja se može zaključati.
Medicinska soba opremit će se radnim stolom, uredskom stolicom i medicinskim ormarom za materijal i opremu, a stiže i električno podesiv stol za preglede i terapiju. Imat će podesivi naslon i otvor za lice, dok presvlaka mora biti antibakterijska, antifungalna i otporna na sredstva za čišćenje i dezinfekciju. Uz njega se nabavlja i okretna medicinska stolica podesiva po visini.
U VAR sobi predviđena su tri međusobno povezana stola ukupne duljine 5,4 metra, namijenjen za šest radnih mjesta. Stolovi će biti postavljeni u kontinuiranom nizu, bez dvostrukih nogu na spojevima kako bi cijela radna površina ostala neprekinuta. Ploče će biti u dekoru prirodnog hrasta, a konstrukcija crna.
Opremit će se i prostorije za muške i ženske suce te delegate. Za suce su predviđena dva stola za sastanke, ukupno 16 tapeciranih konferencijskih stolica s rukonaslonima, dva hladnjaka zapremnine od 120 do 150 litara te dva stola za masažu i fizioterapiju. U njihovim prostorijama postavit će se i garderobni ormari s digitalnim bravicama i integriranim klupama.
Stol za sastanke, restoran i VIP loža
Delegati će također dobiti stol za sastanke te garderobni ormar s četiri zasebna pretinca i digitalnim bravicama. Detaljno je razrađen i restoran na stadionu. Za njega se zasebno projektiraju šank, barski stolovi, stol za samoposluživanje, pult za hostese i garderoba. Svaki od tih elemenata ima zasebnu tehničku dokumentaciju, odnosno nacrt prema kojem će se izrađivati. Opremat će se i VIP lože, odnosno skyboxovi, različitih veličina – S, M i L.
Prema tehničkoj dokumentaciji, u njima su predviđeni kuhinja i mini šank, dok će veći skyboxovi imati šankove, barske stolove i stolove za samoposluživanje. Predviđeni su i garderobni ormari, a za pojedine tipove VIP loža izrađena je zasebna dokumentacija za svaki od tih elemenata. Grad traži da roba bude nova, a u cijenu moraju biti uključeni prijevoz, unos i montaža te priključenje ondje gdje je potrebno. Elemente koji se izrađuju po mjeri izvođač će morati uskladiti sa stvarnim dimenzijama na stadionu.
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