Neočekivani kandidati: Evo tko bi mogao u Europski parlament ako Romana Jerković podnese ostavku

“Cijeli sustav privilegija za zasutpnike Europskog parlamenta je osmišljen tako da ih se ušuška i odlijepi od birača. Većina njih poklekne i zaboravi na potrebe građana I kad bi se istinski netko time pozabavio, cijela bi se ta kula bjelokosna urušila, ali to se ne događa. Na više razina EU puca po šavovima, ali se ništa ne događa. Članice krše pravila EU-a, no malo ih se kritizira, kako je to bilo u slučaju Mađarske i Poljske, ali ništa se suštinski ne mijenja”, upozorila je Orešković.