Kampanja je neobično mirna. Analitičari: “Sve je rečeno, Milanović zadao ritam koji drugi ne mogu pratiti”

Bliži se kraju prvi tjedan službene kampanje za parlamentarne izbore, a svi koji su "pripremili kokice" očekujući žestoke svađe i okršaje, vjerojatno su razočarani.

Službena kampanja zasad protječe neobično mirno. Izostala je verbalna grmljavina s govornica, nije bilo osobito pamtljivih nastupa, a ni svađa i uvredljivih izjava kakve je možda očekivala javnost naelektrizirana onime što se čulo u pretkampanji.

Ispada da je sve što su stranke i kandidati imali za reći i učiniti već izrečeno i učinjeno u pretkampanji. Naročito u njenom finišu kada se u izbore neočekivano umiješao i predsjednik Republike Zoran Milanović svrstavši se na stranu oporbe i proglasivši se budućim premijerom, odnosno mandatarom za sastavljanje Vlade ispred koalicije predvođene svojom bivšom strankom, SDP-om.

“Vatrometa neće biti do kraja kampanje”

Svojevrsno primirje na predizbornom “ratištu” praktički je nastupilo čim je kampanja službeno počela. One kokice pripremljene za uzbuđenja pred ekranima postale su žilave, a dosad najpamtljiviji prizor iz službenog dijela kampanje bilo je svečano otvaranje bankomata u Ličkom Osiku u izvedbi tamošnjeg HDZ-ovog kandidata i ličko-senjskog župana Ernesta Petryja.

Ukratko, kandidati paradiraju gradovima i slikaju se na štandovima, razgovaraju s građanima, održavaju konferencije za novinare te prilično pristojno i suzdržano, uz tek pokoji povišeni ton, sudjeluju u predizbornim debatama. Nema pompoznih nastupa, svađa, prozivki i uvreda. Sve je u okvirima udžbeničke promidžbe, bez očekivanog vatrometa.

“Vatrometa neće biti ni do kraja kampanje. Ovo je tipično za Hrvatsku i njen izborni sustav u kojem je logika da se kampanja prati i kontrolira u pogledu korektnosti političkih opcija. Stoga je praktički svedena na tjedan do dva službene kampanje”, objašnjava nam politički analitičar Ivan Rimac.

“Izbori su bili gotova stvar do uključenja Zorana Milanovića. U kampanji će biti prljavštine više nego ikad dosad”

Pretkampanju nitko ne kontrolira

I dok Državno izborno povjerenstvo (DIP) nadzire poštivanje pravila predizborne promidžbe, Rimac napominje kako aktivnosti u pretkampanji izmiču toj kontroli pa stoga u njoj već sve bude rečeno.

“Ono što se puno oštrije iskaže i izgovori u pretkampanji, sada više ne dolazi do medija i javnosti u prvom redu zato da se DIP ne bi mogao oglasiti i da bi se pokazalo kako su izbori bili kontrolirani i jednaki za sve. Sve bitno već je rečeno prije i narednih se dana neće izreći ništa važno. Ako nešto takvo i bude rečeno, neće biti s onom žestinom kao u pretkampanji. Ili bolje rečeno – u pretpretkampanji”, kazao nam je Rimac.

“Uz Milanovića svi drugi zvuče preblago”

Na neki način, najjače su stranke vrhunce svojih kampanja odradile puno prije ove službene. Domovinski pokret jesenas u vrijeme obljetnice pada Vukovara. Most potkraj prošle godine otvaranjem “afere Mreža”, a SDP i Možemo!, uz ministriranje manjih lijevo-libralnih stranaka, prosvjedom na Markovu trgu sredinom veljače. Touché pretkampanji dao je Milanović svojom šok-objavom da kao predsjednik Republike ide na izbore kako bi “izbacio HDZ iz vlasti” i postao predsjednik Vlade. Tako tvrdi i Jerko Trogrlić, komunikacijski stručnjak iz Splita koji nam je rekao da u kampanji ne radi ni za jednu političku stranku niti kandidata.

Benčić: Ako nešto ne valja oko kampanje, neka Ustavni sud i DIP kažu sad ili zauvijek šute

“Nakon uključivanja predsjednika Milanovića u kampanju sve drugo izvan njegove retorike zvučalo je blago. On je svakodnevno uključen u kampanju prozivajući nekoga iz HDZ-a i ta polarizacija na kojoj inzistira i antihadezeovska kampanja na čijem čelu jaše dominira svime. Praktički su svi ostali prepoznali da ne mogu biti autentični i snažniji od njega u takvoj vrsti kampanje pa su se opredijelili za programske i svjetonazorske kampanje, što zapravo nije loše”, kazao nam je Trogrlić,

Mirnijoj kampanji pridonijeli i uskrsni blagdani

Zapravo se, dodaje, svi pozicioniraju u odnosu na ono što radi Milanović.

“HDZ vodi svoju kampanju kakvu bi vodio i da njega nema u kampanji, a ovi drugi su svjesni da ako bi išli tim putem postali bi kao on (Milanović), ali lošiji od njega jer je on najvjerodostojniji u takvom narativu. Milanović je, udarajući žestoko, odredio ritam kampanji koji drugi ne mogu slijediti. U tom smislu, samim Rijekama pravde nedostaje jasan tim i program, nego se iksljučivo oslanjaju na Milanovićev imidž i pitanje je hoće li na tom valu uspjeti izdržati do kraja kampanje ili će morati naći neki dodatni efekt u samom finišu kampanje. Nemoguće je ostati samo na Milanovićevim svakodnevnim kriktikama HDZ-ove Vlade”, napominje Trogrlić.

Analitičari o poruci biskupa uoči izbora: “Ispada da je za Crkvu jedino rješenje HDZ”

Prilično mirnom početku službene kampanje, po njegovu mišljenju, pridonijeli su i uskrsni blagdani tijekom kojih je ona započela.

“Mislim da su svi akteri, osim Milanovića, procijenili da Veliki tjedan i Uskrs nisu vrijeme kad bi bilo oportuno izlaziti javno s velikim negativnostima. U ovom trenutku, kampanja je umjerenija nego što je bio uvod u nju”, zaključio je Trogrlić.

