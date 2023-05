Klarić: Postoji samo jedna institucija u koju javnost ima povjerenja

Podijeli :

Kolumnist portala Telegram Jasmin Klarić gostovao je u N1 Newsroomu gdje je govorio o političkim aktualnostima.

Nino Raspudić je ranije u N1 Newsroomu rekao da je Vili Beroš prije tri godine bio heroj koji je poslan da dobije izbore, a da ga sad skrivaju od medija. Klarić kaže: “Bilo bi bolje da ga malo bolje skrivaju jer u gotovo svakom istupu u posljednje vrijeme izvali toliko nevjerojatno iritantnu glupost da je to teško za slušati. Danas je izjavio da je najvažnije da smo uspjeli izbjeći talijanski scenarij u koroni. U Italiji je umrlo 3.100 ljudi na milijun stanovnika, u Hrvatskoj 4.500. Nakon izbora što su ljudi umirali, to nema veze. To je politička manipulacija, naravno da Beroš zna koliko mu je ljudi umrlo u koroni”.

Ocijenio je i rad stožera u pandemiji: “18.000 žrtava, sedmo mjesto na svjetskoj listi po milijun stanovnika. Sami rezultati su katastrofalni i tragični. Samo ti razultati su dovoljni da Vlada da ostavku iz pijeteta prema ljudima koji su umrli jer oni nisu bili u stanju voditi državu u pandemiji. Hrvatska je nastradala u koroni. Treći najgori u EU. Jesmo li morali biti toliko lošiji od svih ostalih”, pita se Klarić.

Govorio je i o prosvjedu medicinskih sestara i tehničara: “Prosvjed medicinskih sestara je potpuno očekivan. On je posljedica dogovora Vlade s liječnicima. Bilo je potpuno jasno da će ljudi u zdravstvu i u drugim djelatnostima početi tražiti veće plaće – odnosno, ovdje se radi o tome da plaće što manje padnu jer su sve one pale za više od 10% u prošloj godini, a nikome nije toliko povećanje sada obećano. Svima nama vrijednost plaća pada. Plenković se doveo u nezgodnu situaciju jer će mu sad svako tjedan dana doći neka skupina i tražiti da ih primi da im poveća plaće. Novca ima dovoljno jer je Vlada najveći korisnik inflacije. Proračun se napunio bolje nego ikad dosad jer su cijene rasle i veći su se porezi uplaćivali u državnu blagajnu”.

Kad je riječ o povećanju plaća kroz ukidanje prireza kaže: “Ta povišica će biti desetak eura mjesečno. Ljudi koji sad prosvjeduju traže ozbiljnije povišice. Ovakva ideja da se ukine prirez, koja je i dalje neslužbena, zvuči doista zabrinjavajuće. Zvuči kao politička osveta uperena protiv tri najveća grada u kojima HDZ nije na vlasti, a to su Zagreb, Split i Rijeka”.

Posebno se ističe antagonizam Plenkovića i splitskog gradonačelnika Ivice Puljka. Nije ovo prvi okršaj. Plenković je komentirao slogan koji koristi stranka Pametno – “ili Hrvatska ili HDZ” pa je rekao da to može reći samo netko glup, implicirajući da je Puljak glup. Klarić kaže: “To je nizak način javnog komuniciranja, ali ništa na što nismo već navikli od Plenkovića, iako on uspijeva ostati u sjeni. Na vrlo sličan način komunicira predsjednik Zoran Milanović, samo što on ima bogatiji izričaj pa upadne više u uho ljudima”.

Na pitanje o saslušanju glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek na saborskom odboru i Vanji Marušić koja se na istom nije ni pojavila, novinar kaže: “Vanja Marušić je kao djelatnica u vrlo bitnom sektoru javne uprave, očito interes zadržavanja svog radnog mjesta stavila iznad interesa javnosti. Kako mi možemo toj Vanji Marušić vjerovati da nešto slično neće napraviti u nekoj korupcijskoj aferi. Stavi ovaj predmet u ladicu pa ćeš ostati zamjenica glavne državne odvjetnice. Kako se to razlikuje od toga – nemoj doći na saborski odbor pa ćeš ostati zamjenica glavne državne odvjetnice”.

Kad je riječ o Hrvoj Šipek kaže: “Tužno je da čelnica državnog odvjetništva pred Saborom tako mulja. Više puta je uhvaćena u laži. Tvrdila je da nije uopće znala za predmet bivše ministrice Gabrijele Žalac pa je ispalo da je bila na posebnom sastanku o tome i da je naručila izvješće o tome. Ne možemo vas shvaćati ozbiljno. Niti jednu buduću akciju USKOK-a ne možemo shvatiti ozbiljno bez da se pitamo kome je to sad u interesu”.

Smatra da je Europski javni tužitelj jedina institucija u koju javnost još ima povjerenje.