Što se dogodi nakon izlijevanja nafte u ocean? Ovo je situacija nakon 16 godina

"Pitanje je tada bilo zašto. Zato smo analizirali sve prirodne čimbenike za koje smo smatrali da bi mogli objasniti taj pad, odnosno temperaturu, dostupnost kisika i hrane. Nijedan od tih čimbenika nije se mijenjao u skladu s padom brojnosti. Događaj koji se vremenski podudarao s njim bilo je izlijevanje nafte. Zato smatramo da je to najvjerojatniji uzrok smanjenja brojnosti", objasnio je.