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Otac Laminea Yamala izazvao kaos u zračnoj luci: Navodno pljunuo konobaricu i napao gosta, intervenirala policija

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N1 Info
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28. lis. 2026. 08:38
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Shutterstock

Mounir Nasraoui, otac Barcelonina nogometaša Laminea Yamala, izazvao je incident u zračnoj luci u Barceloni uoči leta za London, gdje je trebao prisustvovati dodjeli Zlatne lopte.

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Prema tvrdnjama očevidaca na društvenim mrežama, sukob je počeo u kafiću kada ga je zaposlenica zamolila da makne jaknu s mjesta na kojem je nije bilo dopušteno ostaviti. Nasraoui je, navodno, burno reagirao, vrijeđao konobaricu i pljunuo joj u lice.

Kada je jedan od gostiju pokušao intervenirati, Nasraoui ga je, prema svjedocima, udario i pokušao napasti stolcem. Intervenirala je Civilna garda, nakon čega je sukob smiren, a Yamalov otac bez daljnjih se problema ukrcao na zrakoplov, javlja španjolski portal Cronica Global.

Povijest incidenata

Nasraoui je poznat po kontroverznim nastupima na društvenim mrežama, a ranije je bio povezan i sa sudskim postupcima.

U kolovozu 2024. teško je ozlijeđen nožem na parkiralištu u četvrti Rocafonda u Mataróu, nakon prethodne svađe među susjedima. Uhićeno je nekoliko osoba.

U svibnju 2023. osuđen je zbog lakšeg kaznenog djela nanošenja tjelesnih ozljeda i oštećenja imovine nakon što je na predizbornom štandu stranke Vox vrijeđao i udarao prisutne te uništavao opremu.

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