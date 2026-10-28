U SREDIŠTU POZORNOSTI
Otac Laminea Yamala izazvao kaos u zračnoj luci: Navodno pljunuo konobaricu i napao gosta, intervenirala policija
Mounir Nasraoui, otac Barcelonina nogometaša Laminea Yamala, izazvao je incident u zračnoj luci u Barceloni uoči leta za London, gdje je trebao prisustvovati dodjeli Zlatne lopte.
Oglas
Prema tvrdnjama očevidaca na društvenim mrežama, sukob je počeo u kafiću kada ga je zaposlenica zamolila da makne jaknu s mjesta na kojem je nije bilo dopušteno ostaviti. Nasraoui je, navodno, burno reagirao, vrijeđao konobaricu i pljunuo joj u lice.
Kada je jedan od gostiju pokušao intervenirati, Nasraoui ga je, prema svjedocima, udario i pokušao napasti stolcem. Intervenirala je Civilna garda, nakon čega je sukob smiren, a Yamalov otac bez daljnjih se problema ukrcao na zrakoplov, javlja španjolski portal Cronica Global.
Povijest incidenata
Nasraoui je poznat po kontroverznim nastupima na društvenim mrežama, a ranije je bio povezan i sa sudskim postupcima.
U kolovozu 2024. teško je ozlijeđen nožem na parkiralištu u četvrti Rocafonda u Mataróu, nakon prethodne svađe među susjedima. Uhićeno je nekoliko osoba.
U svibnju 2023. osuđen je zbog lakšeg kaznenog djela nanošenja tjelesnih ozljeda i oštećenja imovine nakon što je na predizbornom štandu stranke Vox vrijeđao i udarao prisutne te uništavao opremu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas