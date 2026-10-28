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Mali uređaj koji radi dan i noć: Evo kako smanjiti potrošnju struje
Brojni kućanski uređaji troše električnu energiju čak i kada na njih ne obraćamo pozornost. Jedan od njih je internetski ruter, koji najčešće radi 24 sata dnevno.
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Iako ne troši mnogo struje u usporedbi s hladnjakom ili bojlerom, njegova se potrošnja s vremenom zbraja.
Njemačka savezna agencija za okoliš (UBA) savjetuje da pri kupnji rutera obratite pozornost na njegovu energetsku učinkovitost i potrošnju u stanju pripravnosti, prenosi Krstarica.
Ako ruter ne možete isključiti jer preko njega radi i fiksni telefon, preporučuje se uređaj koji omogućuje zasebno isključivanje Wi-Fi mreže.
Isključivanjem rutera ili Wi-Fi mreže kada ih ne koristite možete smanjiti nepotrebnu potrošnju električne energije.
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