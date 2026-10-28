Oglas

UŠTEDA NA RAČUNIMA

Mali uređaj koji radi dan i noć: Evo kako smanjiti potrošnju struje

author
N1 Info
|
28. lis. 2026. 06:53
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
internet, ruter
Pexels/Ilustracija

Brojni kućanski uređaji troše električnu energiju čak i kada na njih ne obraćamo pozornost. Jedan od njih je internetski ruter, koji najčešće radi 24 sata dnevno.

Oglas

Iako ne troši mnogo struje u usporedbi s hladnjakom ili bojlerom, njegova se potrošnja s vremenom zbraja.

Njemačka savezna agencija za okoliš (UBA) savjetuje da pri kupnji rutera obratite pozornost na njegovu energetsku učinkovitost i potrošnju u stanju pripravnosti, prenosi Krstarica.

Ako ruter ne možete isključiti jer preko njega radi i fiksni telefon, preporučuje se uređaj koji omogućuje zasebno isključivanje Wi-Fi mreže.

Isključivanjem rutera ili Wi-Fi mreže kada ih ne koristite možete smanjiti nepotrebnu potrošnju električne energije.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
potrošnja struje ruter

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ