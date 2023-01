Komunikacijska stručnjakinja: Milanović ima misiju

Podijeli :

Izvor: N1

Komunikacijska stručnjakinja i profesorica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Gabrijela Kišiček u N1 Newsnight komentirala je jezične akrobacije predsjednika Milanovića. Usporedila je njegov komunikaicijski stil s onim premijera Plenkovića i istaknula koja je ključna greška u Milanovićevim javnim istupima.

Na pitanje o uspješnosti komunikacije predsjednika Milanovića, Kišiček kaže: “Ja mislim da predsjednik privlači pozornost definitivno. Neki će reći da šokira svojim izjavama, a mnogi će reći da je vrlo pogrešno interpretiran. To i je njegov problem jer je uvijek u komunikaciji problem čim vi trebate objašnjavati što ste htjeli reći. Zoran Milanović je komunikacijski vješt, ali nekad se čini da mu je ta vještina više teret nego li što mu dobro dođe jer ostavlja dojam da vrlo malo promišlja prije nego što krene javno nastupati”.

Komentirala je i njegovu izjavu o Kosovu: “Ovo je jedan vrlo dobar primjer koliko je važno pažljivo birati riječi kad se govori o nekim osjetljivim temama. Možda ta tema nije osjetljiva za predsjednika, ali boom koji je izazvao u javnosti u okolnim državama pokazuje da je to jedna tema kojoj treba pristupiti vrlo oprezno i diplomatično. Nije svejedno hoćete li reći da je nešto oteto, izuzeto ili anektirano. Tu su vam potrebne diplomatske vještine. Hoće li vaše riječi biti negativno konotirane, kao što je oteto, ili pozitivno konotirane – predsjednik tome vrlo malo pozornosti posvećuje. Neke su situacije benigne i smiješne i tipične za njega, ali neke izjave mogu imati ozbiljne političke posljedice”.

Guardian: Milanović je uskladio svoju politiku s Orbanom i Dodikom

Na pitanje je li Milanović doveo u pitanje neovisnost Kosova: “Ja nisam stekla takav dojam. On je nekoliko puta naglasio da je Hrvatska priznala Kosovo. Najproblematičnije je to što je on upotrijebio riječ oteto. To apsolutno nosi sa sobom negativne konotacije pa se automatski pretpostavlja da on ima nešto protiv toga jer je zdravorazumski da kad je nešto oteto, onda to osuđujemo. Međutim, onda kasnije on sasvim jasno kaže da je Hrvatska priznala neovisnost Kosova i da se on sasvim slaže s tim”.

Izjave o ruskoj agresiji na Ukrajinu

Kad je riječ o njegovim izjavama o ruskoj agresiji na Ukrajinu, Kišiček kaže: “Cijela ta tema je vrlo osjetljiva. To su sve neke stvari koje su prilično osjetljive i njegovi stavovi nisu sasvim jasni. Mislim da je nedvojbeno da se osuđuje agresija na Ukrajinu. No, on propituje odluke koje su donesene na razini EU-a. Očito je da, kad se glasovalo o obuci ukrajinskih vojnika, očito je on sa svojim stavovima utjecao na mišljenja drugih zastupnika. Možda bi trebao biti jasniji u osudi napada i u tome kako bi se žrtvama trebalo pomoći”.

Milanović opet zvijezda ruskih medija, raspisali se o njegovim izjavama o ratu

Usporedila je i Milanovićevo često kritiziranje Zapada u odnosu na kritike prema Rusiji: “Predsjednik Milanović kritizira sve i svakoga. Možda nam to upada u oko zato što je jedan od rijetkih ljudi koji propituje nešto što je nepropitivo. Kao što je Sokrat rekao – Lako je hvaliti Atenjane pred Atenjanima – velika hrabrost je potrebna kada govorite suprotno od onoga što je uvriježeno mišljenje. Predsjednik Milanović vrlo često u samoj srži je dobro mislio, ali način na koji je on to rekao postaje sama vijest”.

“Ja mislim da je njegov cilj upozoriti na nešto na što se ne upozorava dovoljno. On valjda ima neku misiju da propituje ono što se ne bi trebalo propitivati, a to je društvu potrebno”.

Usporedba komunikacijskog stila Milanovića i Plenkovića

Komunikacijska stručnjakinja ističe da problem komunikacije predsjednika i premijera leži u tome da bi se takve stvari trebale propitivati unutar četiri zida: “Nepomirljive razlike ostavljaju dojam političke nestabilnosti”.

No, građani vole slušati predsjednika Milanovića dok govori. Kišiček kaže: “Ljudi su umorni od nejasnih govora u rukavicama koje trebate iščitavati. Osvježenje su ljudi koji govore vrlo direktno”.

Ivica Dačić pozdravio Milanovićevu “principijelnu” izjavu o Kosovu

S druge strane, HDZ-u konstantno raste podrška: “Andrej Plenković je potpuno drugačijeg stila. Kad imate situaciju u kojoj je bilo kakva prijetnja, nestabilnost i kriza, onda ne želite čovjeka koji sam odaje dojam da je nestabilan. Predsjednik Milanović odaje dojam nepredvidljivosti. To je za političara na visokoj funkciji vrlo nezahvalno. Vi želite stabilnost. Kad biste birali najsimpatičnijeg političara kojeg volite slušati, Milanović bi bio na vrhu. Ali kad biste pitali građane koga želite da vas zastupa u trenutcima krize kad treba riješiti problem, pitanje je bi li to bio Milanović. Kad je kriza, onda želite nekoga tko je stabilan. Premijer Plenković pak stvara dojam da je stabilniji, racionalniji, staloženiji, a tim se ljudima više vjeruje da će riješiti krize”. On minorizira probleme i izruguje se kritikama, a podsjeća na uspjehe i pozitivne stvari koje su se dogodili, ističe stručnjakinja.

