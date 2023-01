Orešković: “Potukla sam Hrebaka do nogu!”

Podijeli :

Izvor: N1

Saborska zastupnica Centra Dalija Orešković gostovala je u N1 Newsroomu gdje je govorila o aferi Software, superizbornoj 2014. godini i obnovi potresom pogođenih područja, a naposljetku je poslala poruku Dariju Hrebaku.

Za sutra je najavljena nova sjednica saborskog Antikorupcijskog vijeća na kojoj će se ponovno govoriti o INA-i i velikoj aferi od ukradenih milijun kuna. Međutim, premijer kaže da mu ne pada na pamet odazivati se na to “smiješno tijelo”. Orešković kaže: “Andrej Plenković ne poštuje institucije ove države, bilo da se radi o Saboru, Uskoku, DORH-u, Povjerenstvu o sukobu interesa… Praktički, Plenković ne poštuje ništa osim samoga sebe”.

Kad je riječ o aferi Software i pitanju tko je A.P., Orešković kaže: “Ja vjerujem da je Plenković i danas davao naputke svojim stranačkim suradnicima kako interpretirati njegove inicijale. Kad se šala stavi na stranu, nema dvojbe da se radi o njemu. Postavilo se pitanje kako to da Ured europskog javnog tužitelja nije podigao optužnicu protiv Plenkovića. Mislim da se ipak treba vrlo promišljeno pristupati kada se radi o podizanju optužnice protiv premijera jedne države i da je to čak jednostavnije napraviti internom državnom odvjetništvu nego vanjskom tijelu. Nije isključena mogućnost da se nije čekao trenutak kada će dokazi biti nešto čvršći, a to bi podrazumijevalo nečiji iskaz. Moguće je da se čeka trenutak kada će stupanj inkriminacije biti dovoljno jak da se ne može dovesti u pitanje ishod takvog postupka”.

“Nijedan Plenkovićev ministar nema vlastito ja”

Na pitanje u kojem smislu njega inkriminira spominjanje u prijepisci Gabrijele Žalac i Josipe Rimac, Orešković kaže: “Za sada možemo samo tvrditi da je bio upućen u cijeli proces. Ali, znamo da je taj proces doveo do zlouporabe europskih sredstava i znamo da se vodi jedan vrlo ozbiljan kazneni postupak. Male su šanse da premijer koji je pokazao i dokazao da kontrolira apsolutno sve procese, da niti jedan od njegovih ministara nema vlastito ja, nema vlastiti identitet niti autonomiju, niti autoritet da donosi vlastite odluke bez naputka predsjednika Vlade kao nadređenog šefa – teško je vjerovati da Plenković nije znao o čemu se tu u suštini radi. Kako će se dalje u tijeku postupka očitovati osobe kojima prijeti kazna i kako će se to reflektirati na Plenkovića, hoće li izbori biti prije nekog prvog ozbiljnijeg ročišta – rekla bih da je to stvar sreće za hrvatske građane, hoćemo li je imati ili ne”.

Orešković o novom zakonu zbog kojeg je najavljen i prosvjed: Plenković laže! DORH potvrdio: Glavna državna odvjetnica stiže na ispitivanje u Sabor

Zlata Hrvoj Šipek i dalje je na svom mjestu nakon što je dobila pečat osobe koja ne obavlja svoj posao kako treba: “Da, dobila je taj pečat, a time i čitava institucija. No, Uskok i DORH su po mom mišljenju debelo potkapacitirana tijela i što se tiče broja ljudi koji tamo rade i nekih drugih alata i uvjeta rada za obavljanje posla. Ali najveći problem je postupak i model izbora. Ja bih voljela, sad kad krenu predizborna obećanja, da jedno od glavnih bude rješavanje problema u pravosuđu. Taj problem treba riješiti politička scena na široj razini. Do te mjere da je potrebno promijeniti Ustav koji definira da se glavni državni odvjetnik bira na razdoblje od četiri godine. Smatram da reizbor treba ukinuti, a razoblje trajanja mandata produljiti na razdoblje od šest do osam godina”.

Na komentar da je teško promijeniti Ustav, dodaje: “Ako želimo neovisno pravosuđe, ako želimo DORH koji ima i bič i kičmu onda to ne može biti osoba koju bira vladajuća većina, dakle obična većina na prijedlog Vlade. Danas je između ostaloga bilo i političara koji su zazivali smjenu Zlate Hrvoj Šipek. Ali što ćemo onda dobiti, nakon Zlate Zlaticu”, zaključuje Orešković.

Orešković smatra da bi se moglo pronaći još suspektnih osoba u budućim istragama DORH-a: “Mislim da ima čitav niz vrlo suspektnih situacija kod čitavog niza ministara. Nema resora gdje, kad bismo zagrebali ispod površine, ne bismo našli nešto sporno”.

“Hrvatska država je izgubila svoju svrhu”

Kad je riječ o terminu parlamentarnih izbora, Orešković kaže: “Mislim da će to svakako biti onaj trenutak kada to HDZ-u najviše odgovara. HDZ raspolaže sa javnim novcem i raspoređivat će ih upravo tako da se dodvorava svom biračkom tijelu. Ova najava obnove koja se sad ponaša kao da je potres bio prije tri dana, kao da nismo već imali čitav niz programa”.

“Cijelo vrijeme HDZ radi ono što želi. Prvo su htjeli fond za obnovu. Zamislite tu zlouporabu države. Osnovali su taj fond da HDZ ispromovira svog kandidata za zagrebačke izbore. Sad nam odjednom taj fond ne treba. Ono što je cijela poanta problema hrvatske države je to što je institucionalno nedovršena. Izgubila je svoju svrhu. Država služi partijskim oligarhijskim elitama, a nemamo funckije koje su sposobne obavljati svoju zadaću. Počevši od Hrvatskog sabora pa nadalje. Sabor nema snagu kontrolirati Vladu što bi mu trebala biti osnovna svrha”.

Komentirala je i Branka Bačića: “Imali smo čitav niz ministara koji su prodefilirali Ministarstvom graditeljstva. Jedan je bio uhićen, drugi je bio kompromitiran i prije nego što je sjeo u ministarsku fotelju. Taj isti Branko Bačić koji sada najavljuje novi zakon i novi program Vlade i nove mjere, ni u jednom trenutku nije prigovorio bilo čemu što je Vlada radila”.

Plenković: Ne znam tko je “AP”, ali autorice poruka nisu baš zadovoljne s njim Milanović opet zvijezda ruskih medija, raspisali se o njegovim izjavama o ratu

“To je jedan paradoks kojeg sam i sama postala svjesna. Mi sada navijamo da se jedna promjena dogodi. Navijamo za Bačića, a svjesni smo svi da, ako se išta izgradi, izgradit će se onaj minimum da se to prezentira kao neko Potemkinovo selo. Pritom će cijene izgradnje biti puno veće od realnih”.

Orešković je kritizirala to što se dio novca za obnovu potresom pogođenih područja proslijedio Bjelovaru, a prozvala je i gradonačelnika Bjelovara Darija Hrebaka zbog rijetkih pojavljivanja u Saboru. On je u svom odgovoru pokazao statistiku prema kojoj je Orešković dolazila u Sabor manje nego on. Saborska zastupnica sada odgovara: “Svjesni smo činjenice da ćemo vrlo vjerojatno ostati bez te omotnice pa zašto sad ne iskoristiti sredstva, ali to nije bilo transparentno predstavljeno građanima i europskim institucijama. Ja sam postavila legitimno pitanje, a ono što se dogodilo je da je Hrebak svu silu bijesa spustio na mene pa je rekao da je on češće i redovitije u Saboru od mene. Dragi građani, kad pogledate sliku sabornice, jedna od fotelja koja je prazna je Hrebakova. On je pokazao podatak o tome koliko često štanca karticu na ulasku u Sabor, ali nije se sjetio pokazati koliko se tko puta javio iznositi rasprave u ime kluba. Tu je za njega statistika poražavajuća ako se uspoređuje sa mnom kao jednom od najaktivnijih zastupnica. Od pojedinačnih rasprava, od replika, čega god hoćete, potukla sam ga tu do nogu”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.