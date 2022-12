Podijeli :

Izvor: N1

Promjene u odnosima političkih snaga te komunikaciju uspjeha i neuspjeha političara i političkih stranaka, u Novom danu, komentirala je profesorica za političke komunikacije Nikolina Boričić.

Profesorica Borčić rekla je kako je uzrok neodlaska državnog vrha na Banovinu sigurno jednim dijelom to što se nije mnogo učinilo u procesu obnove, podsjetila je i na prošlogodišnju obljetnicu te na ondašnje reakcije ljudi s Banovine.

“Iz jučerašnjih izjava vidimo da je većina vladajućih svjesna da je učinjeno izgubilo borbu s propuštenim. Čuli smo i mnogo administrativnih fraza za kojima političari posežu kad nemaju vjerodostojan odgovor zašto je tome tako”, kaže profesorica Borčić.

“Oporba je propustila puno aktualnih prijepodneva”

Dodaje i kako smo imali smo priliku prvi put detaljno čuti koliko je ugovora o obnovi potpisano s izvođačima radova i koje izazove imaju što se tiče izvedbe samih radova, vezanih za poskupljenje građevinskog materijala.

“Dakle ima puno elemenata koji utječu na proces obnove, a to nije dovoljno komunicirano tijekom godine ili barem nije dovoljno. Kao društvo jaki smo koliko je jaka naša najslabija karika, a obnova je jedna od najslabijih karika. Iz perspektive komunikacije čini mi se da bi češća ili detaljnija komunikacija dala dojam da se nešto činilo. Oporba je propustila puno aktualnih prijepodneva kad je mogla tražiti konkretne informacije i postaviti pitanja tijekom godine”, kaže Borčić i dodaje da je kad podvučemo crtu situacija teška i da se ljudi teško nose s neizvjesnošću. Ističe kako građani konstantno dobivaju nekakva obećanja dok je stanje u realnom životu izazovno i teško.

Komentirala je i komunikaciju ministra Ivana Paladine. Kaže kako je Pladina djelomice komunicirao tijekom tog procesa neke elemente za koje je odgovoran.

“Zanimljivo je kako je kad su mediji počeli pisati o tome da on odlazi iz vlade, on nije izrijekom rekao da ne odlazi, odnosno koristi ono što političari često koriste, taktika bridginga”, kaže Borčić i objašnjava da je ministar na novinarsko pitanje “razgovarate li s premijerom o odlasku”, odgovorio samo “kako razgovara i kako se ne želi osvrtati na medijske napise”. “To mu otvara prostore za odluku o odlasku kad za to dođe vrijeme ili ostanak”, sitiče profesorica Borčić.

A o izjavama petrinjske gradonačelnice Magdalene Komes profesorica Borčić kaže kako je takav tip izjave trebao je biti tek u završnoj fazi. “Trebalo je prije obavijestiti i pomoći ljudima razumijevanje procesa samoobnove. Izjava o samoobnovi je samo još više pridonijela ogorčenju, tenzijama, frustracijama. Ljudi nisu upućeni u osnovne elemente i procese pravnih procedura, a i ne moraju biti”, smatra.

Ulazimo u eurozonu i Schengen, to su bila dva velika cilja Vlade, a Vlada je preuzela i sve zasluge.

“Političari su jako vješti kad treba komunicirati o vlastitim uspjesima. Što se tiče komunikacije vlade to je dobro, premijer je iskoristio svaku prilku da bi istakao svoje uspjehe”, smatra profesorica Borčić i dodaje da je sad došlo vrijeme da ta komunikacija ojača u resornim ministarstvima ili bar u dijelovima administracije.

“Otvara se puno mogućnosti koje bi trebali iskoristiti i drugi ministri. Ovako imamo dominantog premijera, koji uvijek naglašava dobro učinjene korake, a s druge strane nije iskorišten potencijal ostalih protagonista te cijele situacije”, dodaje.

O sukobu u državnom vrhu, između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, Borčić smatra da bi taj sukob mogao biti u budućnosti i kreativniji u pogledu semantičkog ratovanja. “Oni od početka ratuju značenjima, od početka pokušavaju postaviti dominaciju svoje perspektive. To je s jedne strane ljudima privlačno, ne bave se sadržajem politike, već je važnost usmjerena na subjekt politike odnosno kakav je premijer kakav je predsjednik, a time nemamo fokus na sadržaj”, objašnjava i dodaje da je bilo tetralnosti, da su izjave bile za rubriku vjerovali ili ne. “Izgleda kako im je najvažnije čija je pozicija važnija, a čija se može riječima umanjiti”.

“Sandra Benčić ima specifičan stil”

Komentirala je oporbene političare. Borčić smatra kako je oporba bila fokusirana na kritiku, no također u razdoblju bez izbora potrebno je usidriti svoju vjerodostojnost. Ako samo kritizirate ne možete stvoriti povjerenje građšana da vi možete to učiniti bolje.

“U tom svjetlu moram spomenuti Sandru Benčić ona ima svoj specifičan stil kojeg mnogi opisiju da je emotivno angažirana, ali ona je bar u tome dosljedna. Ima pojačanu govornu izvedbu i vrlo je konkretna i na svim razinama izvedbe je upečatljiva. Ima vještinu fokusirati se na detalj i postaviti pitanje na koje je jako teško ne dati odgovor”, rekla je profesorica Borčić.

Dodala je da su se Mostovci potrudili postaviti svoj pogled na perspektivu, ali i da se oni često koriste tom domoljubnom taktikom u kritici vladajućih.

“To može učinkovito kod nekih tema, ali svojim biračima bi trebali ponuditi sadržaj, a toga im nasušno nedostaje”, kaže profesorica Borčić.

Dodaje i da razina političke kulture i komunikacije pada. “Nadam se da će postati kvalitetnija, ali ona je sve praznija, površnija. Svodi se na osobni značaj, važnost i moć, a interes građana je oruđe kojim političari pokušavaju dobirti moć za sebe”, rekla je profesorica političke komunikacije Nikolina Borčić.

