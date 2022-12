Podijeli :

Izvor: Katarina Brečić / N1

Tihomil Matković, predsjednik Društva arhitekata Zagreb, gostovao je u Studiju N1 televizije gdje je komentirao sporu obnovu nakon potresa.

“Mislim da možemo dogovoriti od dva segmenta obnova. jedan je segment javne zgrade gdje obnova ide dobrim tokom, a drugi segment je važniji, a on s odnosni na privatne kuće. Taj ide nevjerojatno sporo. Tim ljudima treba pomoći jer je život u tom dijelu Hrvatske jako težak”, rekao je.

“Problem je u prekompliciranom zakonu, što smo od prvoga dana govorili. Sad se govori da ljudi idu u samoobnovi, a to se trebalo od početka predlagati. To znači da se ljudi organiziraju jer najbolje znaju što im treba. To ne znači da tu nema pomoći države. Država bi trebala u rom slučaju riješiti papirologiju. Tu nam treba apsolutna digitalizacija, da vidimo koja je kuća legalna, koja nije, i gdje tko živi. Da smo to posložili onda bi obnova išla brže. Pokazalo se da u držanoj upravu nemamo te ljudske potencijale da još i to organiziramo”, rekao je Matković.

“Stvorili smo zakon o obnovi koji je paralelan zakonu o gradnji. Potrebno je još neko naukovanje koje je toliko slično da se stalno miješa po kojem zakonu mijenjamo. Naravno, to je besmisleno jer smo trebali ostati pri zakonu o gradnji i kroz njega provesti obnovu. Ovako smo donijelo još nepotrebnih pravila. Mi smo, kao Društvo, imali sastanke s ministarstvom, ali naš se glas nije slušao, a sada se već godinu dana nismo sastali”, objasnio je.

