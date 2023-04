Studiranje u vrijeme rata: Hrvatica otkrila kako podučavaju studente iz Ukrajine

Podijeli :

N1

U sklopu volonterskog projekta Bachelier finance society (BFS), najveće svjetske organizacije za financijsku matematiku, pomoć i podrška ukrajinskoj akademskoj zajednici pogođenoj ratom stiže i iz Hrvatske. Sveučilište u Zagrebu jedno je od sveučilišta koje ovim projektom pruža podršku Sveučilištu u Kijevu.

Profesorica Petra Posedel Šimović, matematičarka s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, u Novom danu je opisala svoje iskustvo s ukrajinskim studentima.

“Jedno posebno, vrlo emotivno i snažno iskustvo. Imaš osjećaj da na neki način pomažeš u mjerljivom aspektu i pokušavaš doprijeti do onih kojima je to u tom trenutku možda i nešto što im najviše treba”, kazala je Posedel Šimović.

Pojasnila je kako je suradnja nastala tako da se pokušalo uskočiti s akademskim stručnjacima iz cijelog svijeta koji odgovaraju kurikulumu po kojem su učili ukrajinski studenti.

“Unaprijed sam pokušala doći do informacija koliko oni mogu to pratiti s obzirom na to da se sve to odvija online. Nastava za kolegij koji ja sad predajem je na engleskom jeziku, dok je prije rata bio na materinjem ukrajinskom jeziku. Sada je puno studenata dislocirano, u inozemstvu, ali zbog mogućnosti online nastave se uspijevaju spojiti i slušati tu nastavu”, ispričala je hrvatska profesorica.

“Međutim, bilo je primjera kada je zbog raketnih napada došlo do prekida opskrbe strujom, nestane veza i onda se za svaki slučaj predavanja snimaju tako da svaki student ima pristup”, dodala je.

Ispričala je i da ju je cijelo ovo iskustvo podsjetilo na njezino vrijeme studiranja i prve godine studije kada joj je nastava prekinuta također zbog uzbuna i rata u Hrvatskoj.

“Kada se prvi put dogodi da moraš zbog uzbune strahovati za svoj život, nije ti prva pomisao da propuštaš neko predavanje. Današnja vremena su drugačija, oni imaju niz drugih mogućnosti. U moje vrijeme se nastava prekinula i ti si samo čekao obavijest kada će se ona nastaviti. Danas oni imaju mogućnost, naravno, nisu sva područja jednako pogođena i, naravno, ako morate bježati pred raketnim napadima ili slično, nećete se sigurno spojiti da slušate predavanje. Zato broj studenata varira od predavanja do predavanja”, otkriva Posedel Šimović.

Kazala je i da ne zna da se kod njih odvija rat, ne bi uopće dobila taj dojam preko predavanja.

“Svaki put ostanem fascinirana”, kazala je pa dodala: “Ponizno svaki dan dočekam sretna što ne moram razmišljati hoće li moj prostor biti napadnut.”

