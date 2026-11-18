bivša ministrica
Škare Ožbolt prisjetila se što se događalo iza kulisa tijekom opsade Vukovara
Gošća naše Nine Kljenak u Novom danu povodom obilježavanja Dana sjećanja na Vukovar i Škabrnju bila je nekadašnja ministrica pravosuđa, Vesna Škare Ožbolt.
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"Državni vrh je bio jako svjestan dramatične situacije u Vukovaru. Obrana je trajala tri mjeseca; počela je početkom rujna, tada je i sam Franjo Tuđman došao do predgrađa Vukovara sa svojim timom. U Vukovar se nije moglo ući, ušli su kroz kukuruze, što je bio jedini koliko-toliko slobodan put", kazala je Vesna Škare Ožbolt.
"Tada je došao najbliže što je mogao. Ali bili smo svaki dan nakon toga u stalnoj komunikaciji. Bilo je to jako teško vrijeme, Hrvatska nije bila ni naoružana niti je imala mogućnost da se brani. Bio je uveden embargo na uvoz oružja. Nije bila situacija kao danas u Ukrajini, kada joj cijeli svijet pomaže", dodala je.
Škare Ožbolt kaže kako su međunarodne okolnosti u to vrijeme bile izrazito nepovoljne.
"Hrvatska nije bila niti prepoznata, međunarodni subjekt bila je Jugoslavija, a ne Hrvatska. Nitko tada u međunarodnoj zajednici nije htio raspad Jugoslavije, ali taj raspad se događao. Događao se u svakom dijelu Hrvatske. Dubrovnik, ličko ratište, Karlovac, Gospić, Škabrnja. Istočni dio bio je pod strašnom opsadom. Nitko nije ni vjerovao da će se toliko dugo održavati otpor. To je bila borba Davida protiv Golijata", kaže Škare Ožbolt.
"Nitko nije vjerovao da će se Vukovar održati. Niste imali mogućnost onakve obrane kao 1995., kada je Hrvatska bila potpuno naoružana. Nitko nije vjerovao da će se toliko dugo održati", dodala je.
"Nas pet savjetnika predsjednika svaku noć je dežuralo. Npr. Vesna Bosanac bi zvala iz Vukovarske bolnice; JNA je ostavila jednu liniju tako da su znali što se događa. Nekoliko dana prije 18.11., ja sam s njom pričala, govorila je da je stanje teško. Bilo je oko 2 ujutro. Čula sam kako su granate padaju, dan i noć", rekla je Škare Ožbolt.
Sve o obilježavanju Dana sjećanja možete pratiti OVDJE.
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