Lina Budak poziva Beroša na sučeljavanje: Dosta mi je njegovih neistina i gnjusnih laži

Ministar zdravstva Vili Beroš ustvrdio je, vezano za slučaj onkološke pacijentice Line Budak, da nije dobila nalaz onda kada je po njega došla jer je došla prerano i nije bio izrađen te je dodao da mu nije jasno kako se u roku od sedam mjeseci nije zapitala kakav je. Na što je u N1 Newsnightu s Natašom Božić stigao odgovor Line Budak.

Beroš o slučaju Line Budak: Kako se sedam mjeseci nije zapitala kakav joj je nalaz?

“Dobila je jasne upute kada i gdje, nakon kojeg dana može podići taj nalaz jer izrada tog nalaza zahtijeva određeno vrijeme. Ona je došla prije isteka tog roka i realno je nemoguće da je nalaz bio gotov prije roka. Nakon što nije dobila nalaz, nije se javila ni svom liječniku, kojeg je zvala izvan redovnih kanala, niti se javila u bolnicu”, izjavio je ministar zdravstva.

Spomenuta i prozvana Budak razočarana je i iznenađena takvim riječima i istupom.

“Hvala što ste mi omogućili opovrgnuti sve ove neistine i gnjusne laži ministra Beroša. Rekao je neka mu se jave nezadovoljni pacijenti pa bih ga pitala tko će mu se nakon mog slučaja više javiti. Nakon što sam izašla u javnost i nakon što sam šikanirana, nakon što nisam dobila lijek ni kemoterapiju… mislite da će se netko javiti? Mislim da neće”, kazala je Budak i pojasnila dio oko nalaza:

“Na biopsiju dojke otišla sam 7.4. te su me poslali na šalter da ostavim broj telefona kako bi mi se javili rezultati. Nisu mi se javili pa sam peti dan otišla po te nalaze. Nisam dobila nikakav pisani papir niti rok, rečeno mi je da će me netko nazvati i reći mi rezultate. Kopkalo me kakav je nalaz, otišla sam i preuzela hrpu medicinske dokumentacije, između ostalog, dva papira vezana uz biopsiju dojke. Na jednom od njih pisalo je da nema malignih stanica. Opreza radi, pitala sam sestru na šalteru jesu li ovo svi nalazi, na što je potvrdila da jesu.”

Nije dobila informaciju da treba pričekati još jedan nalaz.

“U tom sustavu nema evidencije. Provjeravala sam, nakon što sam saznala mjesecima kasnije da sam bolesna, rasulo u sustavu i tražila svu medicinsku dokumentaciju. Tad su mi je dostavili, zajedno s tri papira koja mi nisu nikad prije dostavili”, pojasnila je Budak.

Ministar svejedno ponavlja da je dobiven i datum.

“On govori i o tome da sam dobila datum pretrage. To misli nakon što sam došla kod svog onkologa 28.3., koji je napisao da mu se javim kad skupim sve nalaze.”

Pojasnila je i zašto se nije pregledala kod hrvatskog liječnika, na što je ukazao Beroš.

TNT komentar: Berošu je “pacijent na prvom mjestu”? Neka se ispriča Lini Budak

“Vjerojatno pokušava obmanuti javnost jer sam mu u pritužbi od 8.12.2022. pisala i postavila pitanje zašto nisam dobila u Hrvatskoj terapiju amoksifenom, a u Njemačkoj sam ga dobila odmah. Odgovor nisam dobila. Iskoristila bih priliku i pozvala ministra, jer mi je dosta da me blati i da me podcjenjuje, da brani svoju fotelju preko moje bolesti, preko propusta i štete koju mi je učinio sustav koji on vodi, da dođe na javno sučeljavanje sa mnom uživo na vašu televiziju. Predlažem i spremna sam da on povede, ako treba, i doktore koji su se bavili moje slučajeve, a ja ću biti sama s druge strane.”

Iako ministar poziva da mu se obrate svi s problemima, od toga, prema Budak, nema ništa.

“Obratila sam mu se ozbiljnom pritužbom 8.12.2022., onda 13.2. ove godine, tražila sam da me primi. Onda sam 16.2. izašla javno, a 17.2. u 00:45 dobila sam vulgarni, nepismeni i protuzakoniti odgovor, kojim mi je uskraćena kemoterapija. Profesor Pleština mi je rekao da mi neće dati kemoterapiju i neka se idem liječiti negdje drugdje.”

Optužila je sustav, kao i Beroša koji mu je na čelu, za falsificiranje medicinske dokumentacije. Isti taj sustav joj osporava liječenje u inozemstvu, s tvrdnjama da se mogla liječiti u Hrvatskoj. No, kao odvjetnica, razumije svoja prava, a iz tog kuta komentira i ministrove riječi upućene pučkoj pravobraniteljicom da ne razumije medicinske procedure.

Belina: I ministar i KBC Sestre milosrdnice bi se trebali ispričati Lini Budak

“Bojim se da on ne razumije koja je njegova uloga. On zapravo premijeru radi dodatne probleme s mojim slučajem, umjesto da pažljivo utvrdi i očituje se na pritužbu. On onoga tko se pritužio pljuje, podcjenjuje i uskraćuje mu lijek. Vodim dva sudska postupka pred Upravnim sudom jer mi je HZZO odbio dati prethodno odobrenje za operaciju u Njemačkoj i zato što su mi uskraćene četiri kemoterapije.”

Otkrila je što namjerava učiniti dalje.

“Cilj mi je uspješno se liječiti. Moram reći da sam u dobrim rukama u KBC Dubrava, ti ljudi su sjajni, daju nam dodatnu snagu i razumiju našu poziciju. Smatram nedopustivim da ministar Beroš kao liječnik pokazuje bešćutnost prema meni kao pacijentici i da se iživljava”, naglasila je Lina Budak i još jednom pozvala ministra na sučevljavanje:

“Nadam se da će imati hrabrosti.”

