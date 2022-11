Podijeli:







Komunikacijski stručnjak Krešimir Macan u N1 Studiju uživo komentirao je situaciju s Fortenovom te moguće scenarije, ali i donošenje novog Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora.

Komentirajući situaciju s Fortenovom Krešimir Macan je naglasio da je ona zamršena: “Činjenica je da, otkad su uvedene sankcije, zaboravljamo da je Sberbanka preko noći bila prodana. Očito nisu sankcije lupili ne gledajući koga će sankcionirati (neki ni danas nisu pod sankcijama), i Hrvatska je procijenila da Fortenovu može riješiti u dodatnom roku i učinila je napor da udio prijeđe u ruke hrvatskih mirovinskih fondova što bi bilo logično. Očito je taj potez bio miniran i kad se dogodio drugi, brzi potez, vladajući su malo razmislili što se događa. Ako se ne varam, odluku o mirovinskim fondovima blokirao je direktor koji vodi Allianz u Rusiji.”

Govoreći o sumnji da je AZ fond bio u dosluhu s Rusijom, Macan je rekao: “Netko je odigrao igru. Postoji interes, ako u to vjerujemo, ruski interes da ne izgube Fortenovu, a postoji i europski interes da prijeđe u domaće ili europske ruke. Transakcija se dogodila zadnji dan. Očito ima novce i ljude koji su ga mogli savjetovati. Fortenova je vrijedna kompanija, nema sumnje. Restrukturiranje Fortenove uključuje i da se dijelovi prodaju.”

Macan ističe da će sve skupa biti teško utvrditi i da treba vremena: “Treba vremena, nitko nije očekivao da će se ovo dogoditi. Netko je pratio što se događa i reagirao u zadnji tren. Mogu se složiti da i jedni i drugi imaju pravo i onda opet imamo presedanski slučaj kao s Agrokorom.”

Na pitanje je li trenutak za Lex Fortenova, Macan odgovara: “Ne, ovo je privatna kompanija. Jedino igra argument sankcija. Ako EU procijeni da nije u skladu sa sankcijama, može se donijeti politička odluka da to ne prolazi. Ako ima zakonske podloge, transakcija će se zaustaviti.”

Smatra da se Vlada nije previše neprijateljski postavila prema investitoru: “Bili su uvrijeđeni i iznenađeni. Nisu bili spremni.” No, ističe da se možda i nikako nije moglo doznati za slučaj budući da se transakcija odvila u Moskvi:

“Ako se sve događa u Moskvi, kako možete znati što se događa. Fortenova je važna firma i vjerojatno je u nekom fokusu službi da se prati što se događa i brani, ali nikad ne možete znati sve. Pitanje je samo, pojavila se informacija da su Amerikanci europskim partnerima dostavili popis koji je kao paravan ruskih firmi, pitanje je događa li se tu nešto.”

Smatra da će biti političkih odluka ako postoji zakonski temelj da se prodaja zaustavi zbog sankcija: “Vlada nije najsretnija prema prvim reakcijama, ali radi se o velikoj firmi, ali de facto privatnoj. Vlada treba biti informirana i slažem se da su s razlogom bili iznenađeni, to nisu trebali doznati iz medija.”

Također napominje da kompanija funkcionira i prema svemu što se čuje, s tim nema problema, “to je najvažnije”. “Činjenica je da je i PPD kao dioničar bio iznenađen, a njima se pripisuju ruske veze, barem su oni trebali znati”, dodao je Macan.

“Već su prošli izbori bili očito neustavni”

Dotaknuli su se i promjene Zakona o o izbornim jedinicama. Ustavni je sud poručio da će idući izbori biti neustavni ako se nešto ne napravi.

“Već su prošli bili očito neustavni, ali nitko nije podnio prijavu”, rekao je Macan i dodao: “Treba srušiti ovaj sustav. Svaki izborni sustav ima neku pristranost, nema skroz neutralnog, treba naći kompromis. Postoje rješenja da svaka županija bude izborna jedinica, ali je pitanje dovoljnog broja mandata, a alternativa je koliko izbornih jedinica. To je stvar za struku. To pokazuje koliko je struka potrebna Hrvatskoj. To je stvar za raspravu i to je jedna od ključnih tema za opoziciju. Zbog izbornog sustava je Sanader 2007. dobio izbore, da bi sa 130.000 manje glasova 2011. stranke koje nisu išle u koaliciju odnijele HDZ.”

Kaže da bi HDZ-u najjednostavnije bilo sadašnje jedinice prilagoditi broju mandata, no to smatra lošijom opcijom.

“Slavonija je politički problem, ona je ostala bez ljudi, na vlasti je HDZ. Oni su doveli do iseljavanja svojom politikom. Kad govorimo o prošlim izborima, slavonski je glas bilo najlakše dobiti, tamo ste jeftinije dobivali mandat nego bilo gdje drugdje, to nije fer. Svaki birač mora imati otprilike jednaku težinu.”

