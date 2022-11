Podijeli:







Izvor: Slavko Midzor/PIXSELL

Novinar i urednik portala Necenzuirirano.si Primož Cirman u Newsroomu je govorio o ljubljanskoj perspektivi borbe za Fortenovu.

“Situacija s Fortenovom mi se čini kao da još treba puno objašnjenja. Na jednoj strani imamo igru između Rusije i Europe koja se odvija na leđima Hrvatske, a na drugoj strani investitora iz Dubaija”, rekao je Cirman.

Navodi kako taj investitor može biti bogat koliko hoće, ali bez neke pripreme i jasnog plana on ne može u neku kompaniju ubaciti pola milijarde eura, uzeti 43 posto udjela, a ne surađuje s Vladom.

“Strani investitori ulaze u dogovore s Vladom, ali ne znam ni za jedan primjer gdje bi netko sklapao posao bez suglasja s njom. Ovo je prvi primjer toga da namjere nisu uopće jasne”, rekao je te dodao: “Ovdje ima puno čudnih stvari. No, ovdje, ja mislim da novac stvarno dolazi iz Dubaija, ali sve se ovo koordinira u Moskvi. Na datum 11. listopada predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata imao je posjet u Moskvi, to je bilo baš tad kad je ova operacija bila na vrhuncu i odjednom ovaj investitor dolazi kao vitez u priču koja se zapravo vodila na sudu u Nizozemskoj, ali su uključeni i političari iz Hrvatske.”

Navodi da za ovu cijelu aferu postoje dva razloga. Jedan je geostrateški potez iz Moskve, a drugi je unutarpolitička hrvatska priča koja označava konačni obračun između ljudi koji su poslije Ivice Todorića i Ante Ramljaka došli na ono što je ostalo poslije Agrokora.

“Daniel Jelinek je ispao iz igre, on je igrač Viktora Orbana. On se nalazi i u priči s Fortenovom. Ako si igrač Orbana, onda si igrač i Moskve, a to znači da automatski ispadaš iz igre”, rekao je te dodao: “Mene više zanima kako će se investitor iz Dubaija postaviti prema Perušku, Vujnovcu i prema hrvatskoj Vladi.”

“Zamislite situaciju da Fortenova prodaje Jamnicu, tko će uopće odlučivati o tome? Investitor iz Dubaija će imati jednog kupca, dioničari drugog kupca, a vjerovnici trećeg kupca. Kakav će uopće biti mehanizam odlučivanja u Fortenova? To bi moglo dovesti do blokade koja bi mogla imati veliku utjecaj na samu sanaciju Fortenove”, rekao je.

Cirman kaže kako je Fortneova financijski vrlo jak igrač, ali kad dođe do prodaje udjela, pitanje je s kim će se investitori uopće dogovarati i kako će oni komunicirati s upravom Fortenova koju vodi Peruško.

“Mi zaboravljamo jednu važnu stvar. Kontrola nad Fortenovom znači zapravo kontrolu nad Hrvatskom”, rekao je te dodao: “Rusija je po Europi u posljednjim godinama vrebala prilike kako bi neke zemlje uzela pod svoj utjecaj, a nema jačeg oružja za utjecaj nego što je Fortenova.”

Navodi kako je s jedne strane INA koja je u vlasništvu Mađara, saveznika Rusa, a s druge strane Fortenova koja je napravila potpunu pomutnju.

“Mislim da ovako veliki sustavi kao što je Fortenova djeluju po nekoj inerciji, ali s druge strane očekujem brutalnu pravnu bitku po sudovima u Nizozemskoj, Hrvatskoj, bilo gdje. U Fortenovu je involvirano toliko interesa, i ako Agrokor nije bio toliko velik da bi propao, Fortenova je toliko velika da će se na ovom pogledu naći neki dogovor”, rekao je.

Naveo je i da je Jelinek nakon što je izašao iz igre za Fortenovu, bacio oko na Mercator. Neslužbeno je potvrđeno da je imao sastanak na tu temu u Budimpešti sa slovenskim ministrom za ekonomiju Matijažom Hanom te je tamo govorio o Fortenovi i kupnji udjela Mercatora. “No, slovenska opozicija je bila izrazito protiv ulaska Jelineka i u slovenske hotele”, zaključio je.

