Malenica: DORH je podnio tužbu jer ne postoje uvjeti za štrajk djelatnika suda

Davorin Višnjić/Pixsell

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica rekao je da je Državno odvjetništvo podnijelo tužbu za zabranu štrajka djelatnicima suda jer smatra da nisu ispunjeni uvjeti za njegovo održavanje, a istaknuo je i da će sud utvrditi je li štrajk zakonit ili ne.

“Primarni razlozi su da se ne radi o subjektima koji su ovlašteni za poduzimanje štrajka i da ne postoje razlozi zbog kojih bi štrajk bio opravdan”, rekao je Malenica nakon sjednice Vlade.

Vlada i Sindikat državnih i lokalnih službenika proteklih su tjedana prošli kroz postupak mirenja, gdje su razgovarali o povećanju plaća službenika i namještenika u pravosudnim tijelima.

Izrada Zakona o plaćama je u završnoj fazi te bi sljedeći tjedan trebao izaći na javno savjetovanje, a nakon zakona o plaćama idu i dvije uredbe.

Malenica otkrio koliko će biti povećanje plaća prvostupanjskih sudaca

“Čitava reforma trebala bi završiti početkom sljedeće godine koja će zasigurno rezultirati povećanjem plaća i to upravo za one kategorije državnih i javnih službenika koji su najmanje plaćeni, a riječ je o službenicima i namještenicima, što uključuje i one u pravosudnim tijelima”, istaknuo je Malenica.

Vlada je istaknula da je Zakon o plaćama u završnoj fazi te da je usuglašen sa sindikatima.

“Ovaj sindikat državnih i lokalnih službenika je bio član radne skupine izrade zakona o plaćama i znaju zapravo što se sve očekuje i do koje će se razine podignuti najmanje plaće, odnosno koeficijenti, kroz novi zakon i nove uredbe”, komentirao je Malenica.

Vlada će u narednim danima pripremiti prijedlog koji će ići u smjeru povećanja plaća službenicima i namještenicima u državnoj upravi, a ne selektivno, samo za za službenike i namještenike u pravosudnim tijelima.

Ministar je na pitanje novinara hoće li tužba postaviti opasan presedan, odgovorio da štrajk, da bi se organizirao i proveo, treba biti utemeljen na zakonu, a da je na sudu da utvrdi zakonitost štrajka.

“Moram reći da smo mu 2019. godine povećali koeficijente za dio službenika na sudovima, 70 posto službenika i namještenika su dobili veće koeficijente, a ostatak njih, otprilike 20-ak posto, dobilo je početkom ove godine povećanje koeficijenata, a uz to porasla je i osnovica te se očekuje i kolektivno pregovaranje krajem godine” kazao je ministar.

Ministarstvo pravosuđa i uprave će u ponedjeljak održati i sastanak s pravosudnim policajcima, koji se trebao održati danas, ali je odgođen.

Ministar Malenica je istaknuo da je i ovdje riječ o sličnoj situaciji gdje postoje određene kategorije pravosudnih policajaca koji nisu adekvatno plaćeni, a to su mlađi pravosudni policajci sa srednjom stručnom o čemu će se razgovarati na sastanku.

Županijski sud odlučuje o zabrani štrajka u tijelima sudbene vlasti

Jedna od tema sastanka će biti i raspisivanje novih natječaja za vježbenike. “Prvi dio ćemo realizirati u ovoj godini, a drugi dio u sljedećoj godini tako da zapravo kroz raspisivanje tih natječaja mislimo popuniti pravosudnu policiju” rekao je Malenica i potvrdio je kako je optimističan oko dogovora.

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs osvrnuo se na pitanje mogućnosti štrajka zaposlenika u hrvatskome školstvu te istaknuo da će Vlada izići pred sindikate sa zajedničkim stavom za sve.

“Ne očekujem štrajk, ali u sustavu obrazovanja, pogotovo kad govorite o Preporodu, onda su tu prijetnje uvijek onakve kakve se primijenilo – što možda isto na neki način nije najbolje, a to je svakako pred kraj školske godine ili početak, što nije baš lijepo”, komentirao je.

